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甲骨文導入AI推動轉型 大砍2.1萬名員工

中央社／ 奧斯汀22日綜合外電報導
甲骨文預計將精簡約2萬1000名人力。美聯社 美國聯合通訊社
甲骨文預計將精簡約2萬1000名人力。美聯社 美國聯合通訊社

雲端運算大廠甲骨文（Oracle）因持續進行業務重組，加上全公司擴大導入人工智慧（AI）應用，2026會計年度的總員工數銳減13%，相當於精簡約2萬1000名人力。

根據甲骨文今天發布的年度報告，截至2026年5月31日，公司總員工人數為14萬1000人，而去年同期約為16萬2000人。

文件顯示，甲骨文在2026會計年度支出了18.4億美元的遣散費及其他與重組活動相關的退出成本，遠高於上一會計年度的3.74億美元。

甲骨文在文件中也指出，人力調整是為了因應各種因素，包括管理與產品變動、績效問題、策略轉移以及併購。

員工人數下降，印證了今年早些時候關於甲骨文裁員數千人的多篇報導。甲骨文並未回應路透社的置評請求。

外界對於AI衝擊導致失業的擔憂正迅速增加。根據追蹤產業裁員狀況的網站Layoffs.fyi數據，今年以來已有196家科技公司裁減超過11萬9800名員工。

長期以來在雲端運算產業規模較小的甲骨文，近幾個月與OpenAI和Meta簽署了大規模的資料中心協議，以更有力地與亞馬遜（Amazon）和微軟（Microsoft）等對手競爭。

然而，與這些利用龐大現金流資助鉅額支出的科技巨頭不同，甲骨文不得不訴諸消耗現金並發行債務。甲骨文股價今年以來已下跌約10%。

甲骨文本月稍早表示，預計這個會計年度的淨資本支出約為700億美元。為了資助這筆費用，公司將再籌集400億美元的債務與股權，其中包括先前宣布的200億美元增資計畫。

甲骨文 OpenAI 人工智慧

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