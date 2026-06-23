川普簽令2028造量子電腦！這年起防駭升級、IBM盤後大漲

美國總統川普22日簽署多項行政命令，目標加速量子運算領域研究、為聯邦機構採用量子技術鋪路，並強化美國抵禦網路攻擊的能力。

第一項行政命令要求開發「史上第一台足以支援科學研究的強大量子電腦」，並於2028年前部署於國家實驗室。第二項行政命令則要求政府在2031年前加快轉向後量子密碼學。

川普在白宮表示，這些行政命令將進一步提升美國做為量子領域「全球領導者」的地位，「我們本來就已遙遙領先，未來將領先更多」。

量子運算目前仍屬新興領域，但因涉及國安利益，美國與中國正競相爭奪主導地位。出席簽署儀式的還包括Alphabet總裁波蕾特（Ruth Porat）以及IBM執行長克里希納。IBM股價在盤後交易大漲4.6%。

川普表示，第一項行政命令將啟動一項計畫，開發能夠執行重要科學計算的量子電腦。白宮官員表示，這類電腦可望於2028年前完成開發。這一時程比大多數企業的目標時程更為積極，因為IBM預計要到2029年才會推出具備容錯能力的量子超級電腦，而多數量子運算公司則以2030年或更晚為目標。

白宮官員說，這道行政命令也要求各政府機構在未來五年內制定部署量子感測器與量子網路的計畫。此外，命令還要求與盟國協調合作，以保護量子技術智慧財產權，並強化相關供應鏈。

第二項行政命令則著眼於加速美國部署能抵禦量子運算驅動網路攻擊的演算法，政府機構中的高價值資產最晚必須在2031年前全面轉換至這套被稱為「後量子密碼學」的安全標準。

目前量子技術大多仍停留在理論階段，但未來可能強大到足以破解目前廣泛用於保護銀行支付、私人資料等資安的加密標準。美國長期尋求防範這類威脅，而商務部旗下相關單位至少自2016年起便持續研究降低風險的方法。

根據政策說明文件，美國政府將與美國本土產業夥伴展開合作。此舉可能為整個量子產業帶來廣泛利多。

川普政府先前已布局量子產業。今年5月，商務部宣布將提供超過20億美元資金，換取包括包括IBM與格芯（GlobalFoundries）在內多家量子運算相關公司的非控制性股權。