韓股大跌逾4% 盤中觸發熔斷 三星與SK海力士領跌 外資倒貨散戶搶著撿

南韓股市今天（23日）盤中重挫，部分市場因跌勢過猛而觸發熔斷機制，投資人拋售晶片權值股，反映市場再度擔憂近期漲勢已經過度緊繃。

韓股Kospi指數一度下跌4.7%，其中三星電子與SK海力士跌幅均超過5%。外資在上午盤賣超超過2兆韓元（約13億美元）的Kospi股票，而散戶則趁勢進場加碼。

涵蓋中小型創新企業與高科技類股的KOSDAQ盤中跌幅超過5.3%，觸發韓國交易所啟動熔斷機制，程式化交易暫停五分鐘；KOSPI 200期貨同樣跌5%，同樣觸發熔斷機制。

這波回檔發生之前，Kospi指數本月稍早才恢復漲勢、繼續創新高，並突破9,000點大關，因投資人選擇忽與伊朗戰爭相關的不確定因素。

在美國市場方面，市場對漲勢凌厲的科技股情緒於周一開始轉趨不穩，SpaceX股價重挫16%，而投資人的焦點也轉向記憶體製造商美光科技（Micron）本周稍晚即將公布的財報。

Pepperstone Group策略師Dilin Wu表示：「本周美光的財報才是真正的考驗。若財報表現強勁，將直接反映到三星電子與SK海力士的前景上——那才是判斷這波硬體相關投資題材是否仍具續航力的關鍵數字。」

南韓股市近來波動劇烈，與晶片股掛鉤的槓桿型ETF進一步放大了價格波動。

首爾Eugene資產管理公司投資長Ha SeokKeun表示：「此次賣壓看來主要是由獲利了結所驅動，因為市場在近期大漲後已經愈來愈處於超買狀態。散戶偏高的槓桿部位與融資餘額，很可能進一步放大了跌勢，使市場對負面催化因素變得更加敏感。」