Google DeepMind攜手A24 開發AI電影工具

人工智慧（AI）研究機構Google DeepMind與獨立電影公司A24宣布，雙方已達成合作夥伴關係，將探討AI如何協助電影創作者與業界專業人士。

路透社報導，雙方表示，這項合作將著重於協助藝術工作者發展全新創作流程與技術，同時確保未來的工具由實際使用的創作者來參與塑造。

根據協議，A24與Google DeepMind將在多個研究與開發項目上長期合作。

根據「華爾街日報」（The Wall Street Journal）今天的報導，知情人士指出，Alphabet旗下的谷歌（Google）也已投資7500萬美元給近年推出「後室」（Backrooms）、「橫衝直闖」（Marty Supreme）及奧斯卡得獎片「媽的多重宇宙」（Everything Everywhere All at Once）等作品的獨立片商A24。

Google DeepMind對於投資金額未予置評。

知情消息人士指出，A24將積極參與新工作流程的開發，同時導演和創作者將完全保有創作主導權；這項合作並非屬於智慧財產權或數據訓練協議。

這項夥伴關係也將讓A24得以取得Google DeepMind的研究、基礎設施與全球資源。

美國影視新聞媒體「好萊塢報導」（The Hollywood Reporter）報導，Google DeepMind過去已和「黑天鵝」（Black Swan）電影導演亞洛諾夫斯基（Darren Aronofsky）等個別電影人合作，但這是首次與完整片廠建立合作關係。Google是少數擁有高評價影片生成器Veo的科技巨頭之一，這次合作可望進一步強化Google在AI影視應用領域的布局。

好萊塢報導指出，與A24合作可讓Google DeepMind接觸更多知名電影創作者，並透過實際創作需求測試及改進相關工具，也可能吸引其他片商與創作者評估類似合作模式。

同時，新合作也讓A24迎頭趕上部分競爭對手，包括Netflix和亞馬遜影業（Amazon Studios）正為創作者開發專用工具，獅門（Lionsgate）也正與新創公司Runway AI攜手打造相關模型。

這樁合作料將加速AI進駐電影與電視，加深關於導演是否、或應如何在創作流程運用這類模型的討論。部分知名導演對生成式AI在電影製作中的角色仍抱持懷疑態度，但也有愈來愈多一線大咖似乎願意一試。