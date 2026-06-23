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影／德州特斯拉撞民宅釀死！高速暴衝畫面曝 駕駛稱「自動駕駛惹禍」

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
加州一輛特斯拉Model 3 今年4月在高速公路使用全自動輔助駕駛模式。圖為示意圖，並非本文事故肇事車輛。路透
加州一輛特斯拉Model 3 今年4月在高速公路使用全自動輔助駕駛模式。圖為示意圖，並非本文事故肇事車輛。路透

華爾街日報報導，美國德州19日發生特斯拉衝撞民宅事故，造成住宅內一名76歲老婦傷重不治。根據駕駛說法，當時車輛處於自動輔助駕駛狀態，特斯拉人工智慧與軟體副總裁則稱是駕駛腳踩油門、手動覆蓋自駕系統；美國最高汽車監理機關已介入調查。根據社群影片，可見藍色Model 3暴衝飆越草坪與車道，正面撞上房屋牆壁。

這起事件發生在德州休士頓附近，承辦的哈里斯郡警長辦公室指出，肇事特斯拉駛離道路後，「以高速衝入磚造住宅」，撞上人在屋內的阿維拉（Martha Avila）。她隨後因傷勢過重死亡。

CBS引述執法部門表示，肇事的44歲駕駛事發後先被送醫治療，當時看起來並未酒駕，且配合調查。這名駕駛告訴官員，當時車輛是自駕狀態。

警方仍在調查中。美國國家公路交通安全管理局（NHTSA）21日表示，已針對這起致命事故啟動特殊撞車調查，將從工程角度檢視事故原因與車輛相關系統運作情況。

根據事故住家監視器畫面，這輛藍色Model 3高速衝向住宅，穿越草坪與車道後，撞上房屋正面牆壁。

目前尚未證實車輛當時是否啟用特斯拉「全自動輔助駕駛」系統（受監督駕駛）。這套功能可控制車輛行駛與轉向，但仍要求駕駛全程監看路況。特斯拉向車主收取每月99美元訂閱費，才能使用這項功能。

不過，特斯拉人工智慧與軟體副總裁艾魯斯瓦米（Ashok Elluswamy）在社群平台X發文表示，駕駛是自己踩下油門踏板，而且車輛撞擊後，油門踏板仍處於被踩下狀態。特斯拉未立即回覆媒體置評請求。

NHTSA近年已針對超過40起涉及特斯拉車輛、疑似與先進駕駛輔助技術有關的事故啟動特殊調查。

NHTSA目前另在調查特斯拉自駕系統是否存在安全缺陷，若確認有問題，可能下令車廠啟動安全召回。

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