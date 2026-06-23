美光搶下Anthropic大單！記憶體供應合約通吃HBM與SSD 財報前股價飆7％

美光（Micron）22日宣布，已與AI新創公司Anthropic簽署一項協議，內容包括供應記憶體與儲存產品，並且參與了Anthropic最新一輪融資的策略性投資。美光股價同日大漲接近7%，在即將公布財報之際動能強勁。

根據聲明，美光將為Anthropic的先進模型設計並供應記憶體與儲存產品。兩家公司將合作提升Anthropic的AI模型的效能、效率以及使用成本。雖然美光並未表明與Anthropic供應協議的期限與金額，但表示將支持這家新創公司「未來多年的成長之路」。

美光與Anthropic的供應協議涵蓋美光的資料中心產品陣容，包括高頻寬記憶體（HBM）、DRAM以及固態硬碟（SSD）。

Anthropic共同創辦人兼首席運算長布朗（Thom Brown）表示：「我們的運算策略取決於將整個技術堆疊的每一層都做到最好，而記憶體與儲存系統對於我們有效率地訓練及提供Claude服務至關重要。」

美光商務長薩達納（Sumit Sadana）在聲明中表示：「美光與Anthropic的策略合作結合了兩家公司在業界領先的能力，共同推動下一代AI基礎設施的創新與擴展。」

美光股價22日大漲6.8%，達每股1,211.38美元。今年以來，美光股價已大漲超過四倍。

美光表示，已在公司內部部署Claude模型，並將其應用於程式開發以及代理式AI相關情境，涵蓋工程、製造及企業營運等領域，未來預計進一步擴大部署規模。

Anthropic是爆紅的程式設計助理Claude Code的開發公司， 6月1日表明已祕密向美國監管機構提交首次公開發行股票（IPO）申請文件。此前，公司在 H 輪融資中籌得650億美元，使公司估值達到9,650億美元。美光先前已被揭露參與Anthropic的H輪融資

近幾個月來，Anthropic已簽署多項重大協議，以取得更多算力，包括與CoreWeave、博通和SpaceX的合作。