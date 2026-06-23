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CNN：國際油價沒暴衝全靠這國 荷莫茲海峽重開最快7月供應過剩

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
伊朗戰爭持續3個多月，部分分析師一度預測，油價可能飆升至每桶200美元；然而，目前即使估計總供應損失已超過10億桶原油，油價仍相對溫和。圖為英國倫敦一處加油站。路透
伊朗戰爭持續3個多月，部分分析師一度預測，油價可能飆升至每桶200美元；然而，目前即使估計總供應損失已超過10億桶原油，油價仍相對溫和。圖為英國倫敦一處加油站。路透

CNN報導，美伊磋商重開荷莫茲海峽、恢復中東石油運輸之際，全球油價下一步可能取決於未坐上談判桌的中國大陸。分析師指出，伊朗戰爭3個多月來未使油價暴衝，是因中國減少進口、動用庫存，扮演平衡市場的「看不見的手」；未來若受困原油回流、供應轉向過剩，中國是否願意買油，也將成為市場關鍵。

國際能源總署（IEA）最新月報預測，隨著中東原油生產恢復正常水準，2027年供應增幅將超過需求，每日多出470萬桶。大宗商品及航運數據平台Kpler高級原油分析師徐牧宇（Muyu Xu）表示，若荷莫茲海峽迅速重開，約1億桶受困原油將重新流入市場，最快7月就可能造成過剩。

伊朗戰爭持續3個多月，部分分析師一度預測，今年油價可能飆升至每桶200美元；然而，目前即使估計總供應損失已超過10億桶原油，油價仍相對溫和。許多分析師認為，中國是主因。

法國興業銀行分析師6月稍早在報告指出，1973年阿拉伯石油禁運造成全球原油供應減少7%，卻推升油價上漲134%；相較之下，伊朗戰爭雖影響全球14%供應，油價漲幅卻遠未達到同等程度。報告認為，這項落差很大程度可歸因於中國。

分析師形容，中國是平衡市場的「看不見的手」，因為中國有能力將每日石油進口量減少約300萬桶，規模幾乎相當於日本一日整體原油需求量。

中國能大幅減少進口，原因包括戰前已建立龐大庫存。Rystad Energy石油市場副總裁沙阿（Janiv Shah）指出，美伊戰爭前，中國持續買進受到制裁、價格較低的俄羅斯與伊朗原油，累積備用庫存。分析師估計，中國目前商業與戰略儲備合計超過10億桶原油，並已從5月開始動用庫存。

同時，中國電動車熱潮也削弱對化石燃料的需求。專精中國能源產業的Lantau Group負責人菲什曼（David Fishman）形容，這對全球原油市場是「非常好的紓壓閥」。

市場先前擔心爆發史上最嚴重石油危機，但是國際能源總署現在反而警告，荷莫茲海峽一旦重開，明年可能引發供應過剩。

美國財政部22日宣布解禁伊朗石油60天，若伊朗原油重返正常市場，反而可能削弱中國大量採購的誘因。中國過去願意買進伊朗油，部分原因是受制裁的伊朗銷路有限，必須折價出售。

徐牧羽指出，許多國家已提前滿足今年夏季用油需求，若荷莫茲海峽迅速重開、受困原油回流市場，短線供應過剩恐怕仍要靠中國吸收。徐牧羽說，「現在，有能力吸收供應過剩的國家是中國。但問題是：中國想買什麼油？」

中國 荷莫茲海峽 油價 CNN

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