美日財長傳緊急視訊會議！日圓逼近40年新低 匯市高度警戒官方干預

外匯交易人士正高度警戒日本當局可能進場干預匯市，因為日圓進一步走弱，而且有消息傳出，日本財務大臣片山皋月與美國財政部長貝森特進行了一場線上會議。

在台灣時間周二（23日）上午，日圓兌美元匯率約報161.58日圓，接近40年來最疲弱水準。根據日本媒體NHK與共同社的報導，片山皋月與貝森特可能已討論了匯率問題。

日本TBS稍早引述知情人士的話報導，雙方會議討論重點在於因應日圓接近歷史低點的行動選項，其中可能包含外匯干預的可能性。

即便日本央行上周已宣布升息1碼，基準利率調高至1%，但日圓近期持續走貶，反映市場擔憂日銀調高借貸成本的步調不夠快，無法迅速抑制通膨。此外，美伊戰爭推升油價，也對日圓造成壓力。

片山皋月本周稍早表示，當局將在必要時對外匯市場採取適當行動，然而，日本官方近期的口頭警告未能有效阻貶日圓。

紐約三井住友信託銀行交易員山本健表示：「日本當局可能希望透過美日協商這一舉動傳達一項訊息：他們正與美國協調行動，而且進場干預匯市的門檻並不高。」

他說：「雖然市場對干預匯市的擔憂已經升溫，但日圓疲弱的根本因素並未改變，美元兌日圓本周可能測試162關卡。」