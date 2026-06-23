五眼聯盟：AI將加速駭客攻擊 須加強網路防禦

美國、英國、加拿大、澳洲及紐西蘭官員今天表示，尖端人工智慧（AI）技術將使網路攻擊能力大幅升級，有必要採取緊急行動因應這項威脅。

路透社報導，這5國組成的情報共享網路「五眼聯盟」（Five Eyes）發布3頁聲明表示：「前沿AI模型（Frontier AI models）預計將超越現有產業預期，從根本變更攻防兩端的網路能力。時間表不是以年計，而是以月計。」

聲明內容不多，主要重申了資安基本建議，例如立即修補有漏洞的軟體、非必要不要將系統連上網路等。官員們同時敦促防禦方運用AI來「加強防禦」，例如更早發現弱點，或更快因應資安事件。

這項警告反映出官員們對於諸如AI公司Anthropic最新AI模型Mythos、OpenAI旗下GPT-5.5-Cyber等的憂慮日增。據說，這些模型允許使用者迅速執行複雜且可能造成重大破壞的駭客攻擊。

本月稍早，由於美國政府以國安為由，下令Anthropic限制外籍人士在Mythos的存取權，這間公司不得不停用其中一個版本的Mythos。而差不多同一時間，美國網路安全和基礎設施安全局（CISA）也援引AI威脅，將政府機關修補重大資安漏洞的限期縮短至3天。