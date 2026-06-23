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美股多頭走勢 SpaceX續跌19兆市值蒸發

中央社／ 紐約22日專電
SpaceX上市一週即準備發債，市場仍持懷疑態度，重跌16.43%。(路透)
SpaceX上市一週即準備發債，市場仍持懷疑態度，重跌16.43%。(路透)

波灣局勢未明朗，美股今天漲跌互見，道瓊與費半指數上揚。科技股走勢分歧，AI大數據業者Alphabet與亞馬遜走低，但市場仍看好部分晶片大廠前景。SpaceX上市一週即準備發債，市場仍持懷疑態度，重跌16.43%。

美國與伊朗談判暫見進展，波灣局勢放緩，但濃縮鈾與以色列等關鍵議題差異仍大，美股重要指數22日漲跌互見。道瓊工業指數小漲0.29%，標普500與那斯達克指數分別下跌0.37%、1.32%。費半指數漲2.04%。

市場憂心人工智慧類股可能過熱，大數據業者谷歌（Google）母公司Alphabet在負面消息下領頭下跌5.08%、亞馬遜（Amazon）、臉書（Facebook）母公司Meta、微軟（Microsoft）走低，分別下挫4.75%、2.32%、3.18%。

記憶體大廠美光（Micron）24日將公布業績，投資人認為AI帶動記憶體晶片需求，市場供不應求，產品價格水漲船高，美光今天大漲6.82%，以1211.38美元作收。總計過去5個交易日股價穩坐1000美元以上，漲幅近15%。

記憶體晶片帶動大廠股價，韓國大廠SK海力士（SKHynix）過去5個交易日漲幅超過20%，市值逼近龍頭三星電子（Samsung Eletronics）。媒體報導，海力士最快可能8月發行ADR（美國存託憑證），金額達140億美元。

英特爾（Intel）上漲5.19%，輝達（Nvidia）跌0.97%。台積電ADR收盤漲1.20%，聯電ADR受消息面影響，大漲14.20%。

太空科技暨AI公司SpaceX今天重跌16.43% ，連續3個交易日走低，距上市價135美元漲幅降至14.5%，收盤價報154.60美元。連日下跌市值蒸發約6000億美元（約新台幣19.03兆元）。

SpaceX上市後一週即規劃發債200億美元，用於建設資料及運算中心、電力基建等，雖然3大信評機構給予投資等級，但市場連日對SpaceX快速擴張，上市集資即發債有不同看法。

SpaceX 美股 道瓊 Alphabet

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