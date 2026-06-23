美發伊朗石油60天許可證…油價重挫約3%後持穩 布蘭特已跌破80美元

國際油價今天（23日）開盤後止跌回升，周一大跌約3%，布蘭特油價跌破每桶80美元價位，原因是美伊和平談判取得初步進展，且美國發出為期60天的許可證，允許伊朗在國際市場出售石油，消息促使油價加速下跌。國際金價小幅上漲，反映油價下跌讓市場緩解部分通膨擔憂。

在亞洲早盤交易時段，西德州中級原油（WTI）8月期貨小幅上漲0.4%，報每桶74.16美元，周一收盤重挫2.6%。

布蘭特原油8月期貨周一收盤重挫3.3%，報每桶77.90美元。

現貨黃金價格周一收盤上漲0.8%，報每英兩4,190.06美元；美國黃金8月期貨收跌1%，結算價報每英兩4,202.7美元。

美國頒發一項為期60天的許可證，允許部分伊朗原油及石油產品出口。美方表示，此舉是基於瑞士談判中出現的「建設性進展」，為德黑蘭提供了重要的經濟生命線。

美國與伊朗官員都表示，在第一輪旨在達成長期協議、結束自2月底爆發衝突的談判中取得了進展，但雙方說法也出現一些分歧。美國副總統范斯表示，伊朗已同意允許核查人員進入境內，但德黑蘭方面否認這項說法。

美國最新的豁免令幾乎允許任何買家購買伊朗石油，包括美國煉油廠，儘管部分業者可能不願承擔相關風險。

近來波斯灣地區供應量有所增加，包括科威特與阿聯等產油國已找到替代方案將能源運出；此外，伊朗在過去一周也出口超過3,000萬桶原油。

CIBC Private Wealth董事總經理兼資深能源交易員Rebecca Babin表示：「談判仍有很長的路要走，而市場可能在供應真正增加之前，就已經開始反映供給過剩；正如先前市場在原油實際減少之前，就提前反映供應短缺一樣。」她補充說：「原油市場向來有過度反應的傾向。」

隨著談判持續進行，市場預期圍繞伊朗核能力的爭議仍將長期拉鋸。此外，黎巴嫩停火協議——即以色列與 真主黨之間的停火安排，以及荷莫茲海峽的安全重啟狀況，也將是關鍵議題。

另一方面，卡達正透過荷莫茲海峽向波斯灣調派更多空載液化天然氣（LNG）運輸船，進一步顯示這條重要航道的運輸流量正逐步恢復正常。目前已有四艘運輸船在不隱藏定位資訊的情況下通過海峽，且更多船隻正在前往途中。

美伊和平進展也導致原油的期貨價差縮小。布蘭特原油最近兩個月期合約之間的價差持續縮小，逐漸接近平價；而中東基準原油杜拜與穆爾班原油的近期合約價差則已轉為正價差，即遠期合約價格高於近期合約價格，通常反映市場預期未來供應充足甚至過剩。相反地，若近期價格高於遠期價格的逆價差，則通常代表市場擔憂短期供應不足。

換言之，油市目前正從先前擔憂「供應中斷」的狀態，逐漸轉向預期「供應增加、甚至可能過剩」的局面。