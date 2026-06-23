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台積電ADR上漲逾1% 聯電狂飆14% 日月光也強勁
台股ADR周一（22日）大漲，台積電ADR收盤上漲逾1%，報每股467.67美元，收盤最新價格換算並折合新台幣後為每股2,959.51元，較台北交易股票溢價率17.91%。
道瓊工業指數22日收盤上漲148.01點，漲幅0.29%，收51,712.71點；標普500指數下跌27.79點，跌幅0.37%，收7,472.79點；那斯達克指數下跌351.33點，跌幅1.32%，收26,166.60點。
費城半導體指數大漲292.94點，漲幅2.04%，14,634.72點，再創新高。
個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）
日月光 ASX 690.09 +7.54 647.00 2.39
中華電 CHT 144.19 +0.55 144.50 -0.22
台積電 TSM 2,959.51 +1.20 2,510.00 17.91
聯電 UMC 174.03 +14.20 160.00 8.77
*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據
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