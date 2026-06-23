多空消息交雜 美國股市收盤走勢分歧

美股四大指數周一（22日）漲跌互見，標普500指數和那斯達克指數收跌，受到包括SpaceX、Alphabet、亞馬遜在內的科技巨頭企業下跌拖累，大型科技股走弱以及美國公債殖利率上升，掩蓋了周末美伊和談進展帶來的利多影響。不過，費城半導體指數繼續創新高，美光在財報前強勁上漲。

2026-06-23 07:09