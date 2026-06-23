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多空消息交雜 美國股市收盤走勢分歧

中央社／ 紐約22日綜合外電報導

美國伊朗和平談判有所進展為投資人帶來利多消息，但大型科技股走弱， 加上美國公債殖利率攀升，使華爾街股市主要指數今天收盤漲跌互見。

道瓊工業指數揚升148.01點或0.29%，收51712.71點。

標準普爾500指數下跌27.79點或0.37%，收7472.79點。

那斯達克指數下挫351.33點或1.32%，收26166.60點。

費城半導體指數勁揚292.94點或2.04%，收14634.72點。

美國 道瓊工業指數 伊朗

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