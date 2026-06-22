SpaceX上市後暴衝一度超車微軟 早盤股價大跌10%

日本公司鎧俠（Kioxia）近期股價暴漲，一年半大漲75倍，突破10萬日圓，來到108600日圓，日前更超越豐田汽車登頂日股龍頭。核心原因是AI產業儲存記憶體的產品出現嚴重超出市場預期的供不應求，導致其營收與利潤出現了「爆發式」的增長。

2026-06-22 19:33