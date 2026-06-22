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SpaceX上市後暴衝一度超車微軟 早盤股價大跌10%

中央社／ 紐約22日綜合外電報導

美國財經媒體CNBC報導，富豪馬斯克（Elon Musk）旗下太空探索科技公司（SpaceX）今天早盤股價大跌10%，連續3個交易日呈現跌勢。

SpaceX在6月12日重磅上市，創下首次公開募股（IPO）紀錄後，迅速躍升為全球市值最高企業之一，掛牌後頭兩個完整交易日股價大漲，16日市值超越亞馬遜（Amazon），並一度短暫超車微軟（Microsoft），但之後跌回兩家公司之下。

SpaceX 微軟 Amazon

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