美伊談判正向 油價轉跌…布蘭特回落至80美元以下

美伊在瑞士的首日談判結束，調停國巴基斯坦與卡達發表聯合聲明，指出美伊會談「氣氛正面且具建設性」。美伊同意設立高層委員會監督談判進程，技術層級談判將在本周內繼續進行，國際油價轉為下跌。

彭博資訊報導，布蘭特原油期貨價格下跌3.3%，至每桶77.93美元，扭轉亞洲時段上午一度漲2%的勢頭；西德州原油期貨挫2.6%，報每桶73.82美元。負責調停美伊會談的卡達和巴基斯坦發表聲明說，各方已就60天內達成最終協議的步驟取得共識。

聯合聲明指出，美國與伊朗「同意在各方與黎巴嫩之間成立一個衝突降級小組，並由調解方提供協助，以確保各方遵守終止在黎巴嫩軍事行動的協議」。

根據聲明，德黑蘭與華府已建立一條「溝通管道」，以「避免發生意外與誤判，目的在確保商船能安全通過荷莫茲海峽」。這條溝通管道適用於雙方先前簽署的諒解備忘錄中所概述的60天期限，而伊朗在備忘錄中矢言將「盡最大努力」確保商船安全通行。

這場高階會談接續美伊上周簽署的終戰意向書。伊朗上周末一度聲稱已關閉荷莫茲海峽，並指控以色列違反黎巴嫩停火協議，使這份意向書面臨考驗。伊朗外交部長阿拉奇在社群平台X發文說，瑞士調停已在終結黎巴嫩衝突方面取得重大進展。

巴基斯坦與卡達在聲明中表示：「斡旋方將繼續竭盡全力，確保談判在建設性氛圍下持續進行，目標是達成最終協議。」阿拉奇也對「巴基斯坦與卡達不懈的斡旋努力」表示肯定。

澳洲聯邦銀行分析師達爾（Vivek Dhar）說：「我們認為，市場對中東石油供應能否持續恢復，仍過於樂觀。」他並指出，產量仍有變數，船舶是否願意重返當地也不確定，都將妨礙石油運輸恢復。