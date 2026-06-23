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Fed 傳奇主席 百歲葛林斯班 辭世

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
Fed前主席葛林斯班。（彭博資訊）
Fed前主席葛林斯班。（彭博資訊）

聯準會前主席葛林斯班（Alan Greenspan）22日因帕金森氏症併發症辭世，享壽100歲。他曾被同僚譽為史上最偉大的央行總裁，但卸任不到兩年後全面爆發的次貸危機，也讓這位傳奇人物的光環有些褪色。

葛林斯班1926年出生於紐約單親家庭，年少時熱愛音樂，曾就讀茱莉亞音樂學院，並在爵士樂團擔任薩克斯風與單簧管樂手。不過，他對數據與經濟的興趣更為濃厚，1950年代創立經濟顧問公司後，憑藉精準預測景氣循環嶄露頭角，最終於1987年獲雷根任命出任聯準會主席，開啟近19年的央行掌舵生涯。

他的任期長度在聯準會史上排名第二，也見證美國戰後最長的經濟擴張時期之一。為避免市場過度波動，或在適當時機到來前不透露聯準會意圖，葛林斯班常以艱澀難懂的語言傳達看法。

不過正因一次罕見的直白發言，葛林斯班曾引發市場劇烈震盪。1996年，他提出著名的「非理性繁榮」論，他問道：「我們如何知道，當非理性繁榮已將資產價值推升過頭，而這些資產隨後又可能像過去十年的日本一樣，面臨出乎意料且長期的萎縮？」

「非理性繁榮」一詞被市場解讀為葛林斯班認為股市估值過高。當時東京股市應聲下跌3%，也拖累其他市場走低，但市場很快恢復漲勢，並一路上揚至2001年達康泡沫破裂前夕。

雷根 央行 聯準會

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