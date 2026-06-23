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微軟買雪佛龍電力 簽約20年 價格低廉的天然氣發電2028年起到位

經濟日報／ 編譯劉忠勇陳苓／綜合外電
微軟與雪佛龍簽署20年合約，雪佛龍將提供天然氣發電電力，給微軟研議中的德州資料中心。（路透）
微軟與雪佛龍簽署20年合約，雪佛龍將提供天然氣發電電力，給微軟研議中的德州資料中心。（路透）

微軟與雪佛龍（Chevron）簽署20年合約，雪佛龍將提供天然氣發電電力，給微軟研議中的德州資料中心，發電量可能在全美數一數二。雪佛龍表示，這個發電廠名為「Project Kilby」，預計2028年開始供電，後續發電量可能增至2.67百萬瓩（GW）。

微軟加碼興建資料中心，以擴大發展AI，與字母公司與亞馬遜競爭。該公司擬於未來兩年讓旗下資料中心倍增，與雪佛龍結盟可望供應大量可靠電力，給予需電孔急的AI模型。

這個發電廠將使用二疊紀盆地的廉價天然氣，並以GE Vernova的渦輪機組發電，供應給微軟擬於德州佩科斯市（Pecos）附近興建的資料中心園區。雪佛龍新能源總裁古斯塔夫森說，這個園區將自行發電，不會使用當地電力。二疊紀盆地的天然氣產量，常常多到油管無法負荷，價格低廉，為一大競爭優勢。

彭博估計，美國在2030年前，資料中心算力將翻倍至77GW，預料會對電網造成巨大壓力，並已推升消費者電價，在全美各地引發政治反彈。

另一方面，微軟執行長納德拉抨擊太多企業主管只把AI當成裁員、削減成本的工具，也警告AI業者若想取得社會信任，必須讓民眾看見實際經濟機會。

納德拉說：「不能一面宣稱所有白領工作都會消失，AI甚至可能成為武器；一面又要求動用所有電力興建資料中心。」他認為，社會不會容忍少數模型和公司「替全世界完成所有學習」。他主張，企業不應只思考如何消滅職位，而應重新設計工作。他說：「何不想想怎麼重組工作？」

微軟 德州 亞馬遜

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