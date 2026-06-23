川普新關稅 針對個別國家進行301調查 小型經濟體受惠

美國最高法院判決川普對全球課徵的所謂對等關稅違法之後，川普行政團隊重新打造新的政策工具，依301條款個別針對許多國家進行調查，醞釀再築新的關稅壁壘。彭博說，菲律賓、南非和小型經濟體可望受惠，因稅率有望下降，但新加坡勢必為輸家，面臨關稅上調，歐盟和中國大陸則尚難判斷。

為符合法律規定，川普政府改對許多國家進行301調查，以便做為加課關稅的基礎。發動調查所持的理由是「涉及不公平貿易行為」，聚焦兩大面向：強迫勞動、產能過剩。

然而，並非所有國家都成為301調查對象。因此，川普全面性的關稅於7月底到期後，新適用稅率的贏家和輸家有了變化。另外，已與美國簽署關稅協議的經濟體，當年談定的關稅是否仍有效，是另一問題。

彭博分析川普新關稅壁壘下的可能贏家與輸家。主要贏家包括菲律賓、南非和巴基斯坦、緬甸、寮國等小型經濟體。如：菲律賓原本對等關稅期間的稅率是19%，如果強迫勞動的301調查結果成立，稅率降為12.5%；菲國沒被列為產能過剩調查對象。南非原被課30%，也將降至12.5%。緬甸原稅率44%，大多數商品的稅率 將降至0%到2%之間。

輸家目前比較明朗的是新加坡。對等關稅期間，新加坡享有最優惠的10%稅率。現在則是面臨強迫勞動調查成立後，會被課12.5%關稅，未來可能還會再因過剩產能調查，被課額外關稅。新加坡是全球最繁忙的轉口貿易樞紐之一。大量原材料進入其港口及工業區後，加工為成品再出口至其他國家，川普政府新關稅制度可能使星國供應鏈管理更加困難。

至於加拿大、墨西哥、歐盟、中國則因重談自由貿易協助或是雙邊貿易談判的協議還未正式成立，目前尚難判定新適用的稅率會是更高還是更低。