快訊

世足賽／梅西再封神！登頂「 進球王」 梅開二度率阿根廷提前晉級

聽新聞
0:00 / 0:00

川普新關稅 針對個別國家進行301調查 小型經濟體受惠

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
美國總統川普。（法新社）
美國總統川普。（法新社）

美國最高法院判決川普對全球課徵的所謂對等關稅違法之後，川普行政團隊重新打造新的政策工具，依301條款個別針對許多國家進行調查，醞釀再築新的關稅壁壘。彭博說，菲律賓、南非和小型經濟體可望受惠，因稅率有望下降，但新加坡勢必為輸家，面臨關稅上調，歐盟和中國大陸則尚難判斷。

為符合法律規定，川普政府改對許多國家進行301調查，以便做為加課關稅的基礎。發動調查所持的理由是「涉及不公平貿易行為」，聚焦兩大面向：強迫勞動、產能過剩。

然而，並非所有國家都成為301調查對象。因此，川普全面性的關稅於7月底到期後，新適用稅率的贏家和輸家有了變化。另外，已與美國簽署關稅協議的經濟體，當年談定的關稅是否仍有效，是另一問題。

彭博分析川普新關稅壁壘下的可能贏家與輸家。主要贏家包括菲律賓、南非和巴基斯坦、緬甸、寮國等小型經濟體。如：菲律賓原本對等關稅期間的稅率是19%，如果強迫勞動的301調查結果成立，稅率降為12.5%；菲國沒被列為產能過剩調查對象。南非原被課30%，也將降至12.5%。緬甸原稅率44%，大多數商品的稅率 將降至0%到2%之間。

輸家目前比較明朗的是新加坡。對等關稅期間，新加坡享有最優惠的10%稅率。現在則是面臨強迫勞動調查成立後，會被課12.5%關稅，未來可能還會再因過剩產能調查，被課額外關稅。新加坡是全球最繁忙的轉口貿易樞紐之一。大量原材料進入其港口及工業區後，加工為成品再出口至其他國家，川普政府新關稅制度可能使星國供應鏈管理更加困難。

至於加拿大、墨西哥、歐盟、中國則因重談自由貿易協助或是雙邊貿易談判的協議還未正式成立，目前尚難判定新適用的稅率會是更高還是更低。

川普 關稅 菲國

延伸閱讀

中國出口洪流 考驗歐洲與北京打貿易戰的決心

川普經濟崩潰說 削弱美談判籌碼

經濟日報社論／矽盾之外的真正考驗

融資租賃業為台灣中小微型企業營運的及時雨

相關新聞

黨內逼宮 英相施凱爾請辭 柏能成接班熱門

英國首相施凱爾廿二日在倫敦唐寧街十號首相府前宣布，他已向英王查理三世請辭。六十三歲的施凱爾說，自己兩年前成為首相，是他此生最自豪、最值得驕傲的時刻。但他欣然接受自己做出必須離開的決定。新首相的大熱門人選：前衛生大臣、前大曼徹斯特市長柏能同日隨即宣布角逐工黨黨魁。

草根北方之王 柏能成工黨救火隊長

工黨目前人氣最高的政治明星柏能，繼任黨魁和英國首相的呼聲最高。

脫歐公投10周年 經濟困頓英人悔

英國在二○一六年六月廿三日透過公投決定脫離歐盟，當時支持者聲稱脫歐將是通往光明未來的關鍵，英國將可擺脫歐盟繁複的法規束縛，重新控制其法律與邊界，經濟也將蓬勃發展。

首輪和談 美暫解經濟封鎖 伊朗接受核查訪

美伊廿二日在瑞士布爾根施托克度假村完成旨在為雙方持久和平鋪路的首輪談判「琉森湖峰會」，本周將繼續在該度假村進行技術層級會談。領銜美方代表團的副總統范斯同日說，這次談判為美伊達成最終協議奠定良好基礎，取得許多很好的進展。

美失分伊朗得利 波灣國家另尋出路

紐約時報報導，美以二月底聯手對伊朗開戰，宣稱要改造中東、終結伊朗核威脅；然而，歷經約一百天戰爭後，美伊雖達成措辭模糊的停戰諒解備忘錄，分析人士質疑，這場戰爭幾乎未真正改變區域局勢。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。