圖庫公司授權 OpenAI 股價大漲

圖庫公司Getty Images Holdings宣布與OpenAI簽訂授權合約，激勵該公司股價一反今年來的頹勢，22日美股早盤大漲96%。

Getty 21日發布聲明表示，旗下圖庫照片將出現在ChatGPT的搜尋與發現功能，為該公司立場的一大轉變。Getty未公布財務細節，也未揭露Getty照片是否會用於訓練未來的OpenAI模型。

今年初到上周五（19日）為止，Getty股價暴跌約55%，主要是外界擔心OpenAI等AI開發商，會侵蝕Getty業務。AI能夠生成栩栩如真的影像，AI業者也因使用攝影師與創作者的作品來訓練AI，一再與相關人士發生衝突。Getty原先抗拒AI科技，曾試圖自行開發AI影像生成器，並控告AI工具開發公司Stability AI。

OpenAI近來與新聞與媒體公司，簽訂了一系列授權協定，以跨足影片創作與廣告領域。

Getty在5月發布第1季財報，表現遜於預期。