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TOTO 砸4億美元攻1奈米材料

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電

日媒報導，衛浴設備製造商東陶（TOTO）計劃未來五年投資800億日圓（約4.95億美元），擴大半導體材料事業，支援1奈米等級的下一代晶片製造技術。

TOTO以陶瓷衛浴產品聞名，但隨著人工智慧（AI）晶片需求升高，半導體相關事業也成為公司主要獲利來源。AI也正重塑長期苦於結構轉型的日本製造業。

據日經報導，TOTO位於東京附近神奈川縣的廠區，正把研發重點放在邏輯半導體生產所需材料，目標支援更先進的1奈米製程。TOTO將在九州的大分縣和福岡縣工廠導入最新設備，擴充產能。兩座工廠目前都已滿載運轉，福岡縣廠區的新窯爐廠房預定明年1月完工。

TOTO在1980年代把衛生陶瓷製品的燒成技術用於半導體材料。主要產品是用來固定半導體晶圓的靜電吸盤，採用高純度陶瓷，因此格外耐用。

日媒 日本 東京

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