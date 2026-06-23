掌聯準會19年 葛林斯班百歲辭世

美國聯準會前主席葛林斯班廿二日因帕金森氏症併發症辭世，享嵩壽一百歲。他曾在四位美國總統任內掌舵聯準會長達十九年，但卸任不到兩年後爆發次貸風暴，也讓他的光環些許褪色。

葛林斯班一九八七年獲美國總統雷根任命為聯準會主席，一路任職至二○○六年退休，任期長度排名第二，僅比一九五一年至一九七○年執掌聯準會的馬丁少四個月。

葛林斯班一九二六年出生於紐約的單親家庭，曾就讀茱莉亞音樂學院，並在爵士樂團擔任薩克斯風與單簧管樂手。不過，他對數據與經濟的興趣更為濃厚，一九五○年代創立經濟顧問公司後，憑藉精準預測景氣循環嶄露頭角，最終出任聯準會主席。

為避免市場過度波動或掩飾聯準會意圖，葛林斯班常以艱澀難懂語言表達看法，他曾自嘲「如果你覺得我說的話清楚明白，你一定是誤會了」。

不過，他也曾罕見發表直白談話引發市場劇烈震盪。一九九六年十二月五日，他在談論制定貨幣政策的挑戰時說：「我們如何知道，當非理性繁榮已將資產價值推升過頭，而這些資產隨後又可能像過去十年的日本一樣，面臨出乎意料且長期的萎縮？我們不應低估，也不該對資產市場與整體經濟互動的複雜性掉以輕心。」

「非理性繁榮」一詞，被市場解讀為葛林斯班認為股市估值過高，當時交易中的東京股市應聲下跌百分之三，其他市場跟著走低。不過市場很快恢復漲勢，並一路上揚至二○○一年網路泡沫破裂前夕。

聯準會任內，葛林斯班歷經兩次經濟衰退、一九九七年亞洲金融風暴、一九九八年俄羅斯債務違約、長期資本管理公司倒閉危機、二○○一年九一一恐怖攻擊，以及網路泡沫興衰。

支持者認為，他主導了美國史上最長的經濟擴張期，但批評者認為他長期維持低利率，埋下房地產泡沫與後來全球金融危機種子。

葛林斯班晚年不吝批評政治人物。他曾抨擊小布希政府失控支出，並批評川普第一任期公開施壓聯準會降息。今年一月，葛林斯班與多位聯準會及財政部前官員聯名譴責針對聯準會主席鮑爾的刑事調查，強調此舉將損害聯準會獨立性。