FT：石油人民幣難出頭 美元仍掌控全球金融體系

中國大陸想用人民幣採購石油，市場傳出「石油人民幣」（sinodollars）可能會取代石油美元（petrodollar），但英國金融時報（FT）不以為然。

FT指出，石油美元起於1974年季辛吉與沙烏地阿拉伯簽署的合約，是指沙國以美元出售原油，美國則提供沙國安全保障。

然而，這個協議的重點不是以美元購買原油，而是沙國會持有賣油賺得的美元並再次投資，打造出美元的國際流動性，這個循環起於1970年代，並持續至今，像是用美元添購飛機、資助貿易等。石油美元不該想成以美元購入石油，而是替售油的美元獲利尋找出路。

當前的石油人民幣沒有類似情況，俄國用賣油取得的人民幣，進口無人機等。伊朗要重建，也得把賣油所得都用於進口。這提高了中國商品貿易的人民幣結算比重，今年3、4月升至33.5%，創紀錄新高，但未能打造出境外石油人民幣的資金池。

而且就算投資人真有多餘的人民幣，也難以使用。中國境內儲蓄過剩，債券殖利率處於低檔，在岸金融市場也因資本控制，難以進入。

另一方面，以經濟學家特里芬為名的「特里芬難題」（Triffin Dilemma）指出，一國要提供儲備貨幣，必須擁有貿易逆差，儘管這最終會削弱這個貨幣的安全儲備資產地位。由此看來，北京極不可能在擁有龐大貿易順差之際，供應儲備資產。

FT認為，罕有跡象顯示美元失去對全球金融系統的控制，只要中國維持貿易順差與資本管制，不管多少款項以人民幣支付，都難以改變石油美元的現實。