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美股早盤／三大指數變動不大 美光因與Anthropic合作飆逾5%

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
美光科技（Micron Technology）在22日美股早盤表現亮眼，大漲超過5%。 路透
美光科技（Micron Technology）在22日美股早盤表現亮眼，大漲超過5%。 路透

美股三大指數22日開盤沒有太大變動，華爾街持續評估伊朗戰爭談判進展，並等待美國聯準會（Fed）密切關注的通膨數據的公布。記憶體製造商美光科技（Micron Technology） 成為早盤表現較佳的個股之一，股價上漲超過5%。

美光與AI新創公司Anthropic達成策略合作協議，包括記憶體供應與AI儲存架構的設計等多方面合作。美光也將參加Anthropic的H輪募資。

另一方面，SpaceX 股價則是下跌近5%，若跌勢延續，將是連續第三個交易日收黑。

美伊談判調解國卡達與巴基斯坦表示，美國與伊朗官員已同意於60天內達成最終協議，消息一出，油價22日回落，布蘭特原油亞洲盤下跌1.6%，報每桶79.30美元。美國西德州中級原油下跌約 0.8%，報每桶76美元左右。

美股在上周最後交易日18日反彈收高，當時反攻隊伍由半導體類股領軍，協助各大指數最終以周線上漲作收。

本周市場最重要的考驗，將是周四要公布的5月個人消費支出物價指數（PCE），這是Fed 最偏好的通膨衡量指標。根據FactSet訪調經濟學家的預測，即使排除波動較大的食品與能源價格後，5月核心PCE仍預期將較4月進一步上升。

上周Fed利率會議後釋出偏向鷹派訊號後，市場對升息時點的預期已提前至最快今年10月就會升息。因此，投資人目前高度關注任何可能顯示通膨再度升溫的數據。

美股 美光 伊朗 華爾街

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