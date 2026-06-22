快訊

美伊簽協議 台指期夜盤上半場強登49K大關再創新高

監院庫房驚見陳屍…技工倒臥地面「明顯死亡」 監察院說話了

鼎王麻辣鍋「鴨血有蜘蛛」超驚悚！ 業者急發聲明：已要求供應商查核

聽新聞
0:00 / 0:00

渣打喊進亞洲股市 看好台灣、大陸評級上調至「加碼」

中央社／ 新加坡22日綜合外電報導
英國渣打銀行（Standard Chartered）今天表示，該行看好日本除外的亞洲股市，尤其是台灣與中國。路透
英國渣打銀行（Standard Chartered）今天表示，該行看好日本除外的亞洲股市，尤其是台灣與中國。路透

英國渣打銀行（Standard Chartered）今天表示，該行看好日本除外的亞洲股市，尤其是台灣與中國，因為企業獲利前景強勁、AI驅動的投資及石油供應憂慮緩解，均支撐該區域表現。

路透社報導，渣打銀行資深投資策略師葉福賢（Fook Hien Yap，音譯）在新加坡一場簡報會上指出，受惠於人工智慧（AI）投資與晶片商，在主要市場中預計亞洲（不含日本）將於2026年與2027年交出最強獲利成長表現。

根據渣打銀行的基準預測，荷莫茲海峽（Strait ofHormuz）航運可望在未來幾周內恢復通行，將有助於依賴進口原油的亞洲市場降低壓力。

渣打銀行已將日本除外的亞洲股市（Asia ex-Japan　equities）評級上調至「加碼」（overweight）。

渣打銀行 台股 荷莫茲海峽 新加坡

延伸閱讀

主動式台股基金、ETF 超人氣

美伊停戰引爆亞股瘋狂大漲！00964盤中飆新高…最後買進日就是今天

台股逼近4萬8、日股破7萬2！台日半導體ETF同創新高 00954成分股兩大巨頭大漲

第3季 ETF 買什麼？ 精選15檔出爐

相關新聞

掌舵聯準會19年…前主席葛林斯班辭世 享嵩壽100歲

聯準會（Fed）前主席葛林斯班（Alan Greenspan）22日辭世，享嵩壽100歲。他曾在四位美國總統任內掌舵聯準會長達19年，並以隱晦與難解的溝通措辭聞名。

美股早盤／三大指數變動不大 美光因與Anthropic合作飆逾5%

美股三大指數22日開盤沒有太大變動，華爾街持續評估伊朗戰爭談判進展，並等待美國聯準會（Fed）密切關注的通膨數據的公布。記憶體製造商美光科技（Micron Technology） 成為早盤表現較佳的個股之一，股價上漲超過5%。

日股新龍頭 鎧俠股價一年半大漲75倍解析

日本公司鎧俠（Kioxia）近期股價暴漲，一年半大漲75倍，突破10萬日圓，來到108600日圓，日前更超越豐田汽車登頂日股龍頭。核心原因是AI產業儲存記憶體的產品出現嚴重超出市場預期的供不應求，導致其營收與利潤出現了「爆發式」的增長。

聯發科再下一城 郭明錤：奪Google TPU新訂單

知名分析師郭明錤表示，Google正在打造升級版的張量處理器（TPU），聯發科獨家取得這款定價更高的新晶片訂單，預定2028年放量出貨，屆時可望成為聯發科的營運新動能。

微軟執行長納德拉開砲AI巨頭！反對少數公司吞噬經濟

微軟執行長納德拉是人工智慧（AI）浪潮重要推手，他近期在專訪中提及對下一波AI發展的願景，是讓模型更便宜、賦予用戶更多控...

日圓穩定幣時代來了？三大銀行擬本年度發行 瞄準股票交易結算

日本3大巨型銀行已達成共識，計劃於本會計年度內，共同發行與日圓等法定貨幣掛鉤的「穩定幣」，目前3方正研議將其作為購買股票...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。