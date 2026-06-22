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渣打喊進亞洲股市 看好台灣、大陸評級上調至「加碼」
英國渣打銀行（Standard Chartered）今天表示，該行看好日本除外的亞洲股市，尤其是台灣與中國，因為企業獲利前景強勁、AI驅動的投資及石油供應憂慮緩解，均支撐該區域表現。
路透社報導，渣打銀行資深投資策略師葉福賢（Fook Hien Yap，音譯）在新加坡一場簡報會上指出，受惠於人工智慧（AI）投資與晶片商，在主要市場中預計亞洲（不含日本）將於2026年與2027年交出最強獲利成長表現。
根據渣打銀行的基準預測，荷莫茲海峽（Strait ofHormuz）航運可望在未來幾周內恢復通行，將有助於依賴進口原油的亞洲市場降低壓力。
渣打銀行已將日本除外的亞洲股市（Asia ex-Japan equities）評級上調至「加碼」（overweight）。
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