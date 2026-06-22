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美伊談判現曙光油價回落 亞股收盤走勢分歧

中央社／ 香港22日綜合外電報導

美國與伊朗談判釋出樂觀訊號，調解國稱雙方已同意一項邁向最終協議的「路線圖」，此一消息帶動國際油價回落，但亞洲股市今天收盤走勢分歧。

法新社報導，美伊原定上周五舉行會談，因以色列與黎巴嫩真主黨（Hezbollah）交戰而取消，但相關談判最終仍於周日在瑞士登場，美國副總統范斯（JDVance）及伊朗國會議長卡利巴夫（Mohammad BagherGhalibaf）分別率團出席。

在傳出伊朗取消談判的報導後，市場一度出現緊張情緒，因為美國總統川普威脅若真主黨持續攻擊以色列，美方將發動更多空襲；但調解國巴基斯坦與卡達隨後表示，雙方會談在「積極且具建設性」的氛圍下進行。

隨著調解國宣布美伊談判取得進展，市場氣氛轉趨正面。這次談判旨在處理伊朗核計畫，並且重啟承載全球約1/5石油與天然氣貿易的荷莫茲海峽（Strait ofHormuz）。

調解國指出，美伊同意建立一條「溝通管道」，避免荷莫茲海峽發生意外事件，為談判而設立的高層委員會已同意一項路線圖，目標是在60天內達成最終協議，並為立即展開進一步技術性談判奠定基礎。

在亞洲午後交易時段，兩大原油期貨雙雙下跌，其中布蘭特原油跌幅超過1%。股市開盤後普遍走高，後續走勢轉為漲跌互見。

東京、首爾與台北股市受科技股帶動上揚。上海股市也收高，但香港、雪梨、威靈頓與馬尼拉股市收低。

亞股 以色列 伊朗 真主黨 川普

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