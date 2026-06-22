日股新龍頭 鎧俠股價一年半大漲75倍解析

圖片為鎧俠（285A）股價走勢圖

日本公司鎧俠（Kioxia）近期股價暴漲，一年半大漲75倍，突破10萬日圓，來到108600日圓，日前更超越豐田汽車登頂日股龍頭。核心原因是AI產業儲存記憶體的產品出現嚴重超出市場預期的供不應求，導致其營收與利潤出現了「爆發式」的增長。

日興證券將鎧俠目標價從4.8萬日圓調高到12.6萬日圓；摩根大通昨日更把鎧俠的目標價從8萬日圓調高到15.5萬日圓。

這個現象背後，交織了AI技術結構的突變以及半導體產業特有的週期盲點。

鎧俠的核心產品是 NAND Flash（快閃記憶體）。過去市場普遍認為，AI爆發受惠最大的應該是台積電的晶圓代工，或是三星、SK海力士的HBM（高頻寬記憶體）。但近期市場猛然意識到，AI 的下半場極度飢渴「儲存」。

當 AI 從「訓練」走向大規模的「推理」時，每天需要處理、比對和存取的海量數據呈指數級增長。這使得 AI 資料中心對高速、大容量固態硬碟（SSD）的需求出現結構性的炸開。

供不應求直接導致晶片價格飆漲。鎧俠 2026 財年第一季營收年增 189%，營業利潤更激增 15 倍。其毛利率甚至被推升到接近軟體公司的誇張水準，引發各大券商瘋狂上調目標價。

二、 為什麼先前的供需沒有被預測到？

半導體行業擁有全球最頂尖的分析師，但這次集體「失預測」，主要是因為以下三個預測盲點撞在了一起：

1. 傳統「消費電子」經驗產生的盲點

在 2023 到 2024 年間，全球記憶體市場經歷了嚴重的寒冬（手機、PC 庫存過剩）。當時不論是記憶體廠還是分析師，普遍落入悲觀情緒中，認為復甦會很緩慢。

技術結構突變： 預測模型多半依據舊有的「手機/電腦出貨量」來推算記憶體需求，卻嚴重低估了單一 AI 資料中心對儲存容量的吞吐量，其規模是傳統伺服器的數倍甚至數十倍。

鎧俠北上廠。圖/擷自鎧俠官網

2. 記憶體大廠前兩年的「集體減產」

因為前幾年的景氣大慘淡，包含鎧俠、三星、美光在內的巨頭，在 2023 到 2025 年間都採取了嚴格的減產與資本支出砍半策略，以挽救崩跌的晶片價格。

當 AI 需求在短時間內超預期爆發時，晶圓廠從「重啟產能」到「實際產出晶片」需要數個月的物理週期，導致供給端根本來不及踩油門，瞬間形成了巨大的供應缺口。

3. 鎧俠獨特的「獨立紅利」

這屬於企業策略上的不可預測性。鎧俠過去幾年命運多舛（從東芝拆分、差點被美國威騰電子合併、多次延後上市）。市場原本將其視為「邊緣化的傳統硬體廠」。

沒想到，當年合併案談崩，反而讓鎧俠在 2024 年底順利獨立上市後，100% 獨享了這一輪 AI 快閃記憶體的超級估值紅利。這種從「棄子變股王」的劇本，是僅靠數據的供需模型無法提前算到的。

這場狂熱揭示了一個事實：當一種過去被視為會持續跌價的「標準化元件（NAND）」，突然變成科技巨頭們必須搶著鎖定產能的「戰略資源」時，整個產業鏈的利益和定價權，就會被徹底重洗。

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