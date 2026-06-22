微軟執行長納德拉開砲AI巨頭！反對少數公司吞噬經濟

微軟執行長納德拉是人工智慧（AI）浪潮重要推手，他近期在專訪中提及對下一波AI發展的願景，是讓模型更便宜、賦予用戶更多控制權，並透過政治論述贏得公眾信任的全新階段。

華爾街日報（The Wall Street Journal）報導，納德拉（Satya Nadella）正在加入一場日益擴大的行動，目標是對抗OpenAI、Anthropic等AI巨頭。

他批評，一小群公司一邊發表AI的安全風險和可能造成的失業危機，並堅稱他們需要龐大資源來進行無限擴張，同時卻壟斷了這項改變世界技術的價值。

納德拉告訴華爾街日報，你不能一邊恐嚇大眾說「嘿，白領工作即將全被消滅」，AI甚至會變成一種武器，一邊又以此為藉口，要求社會把所有資源都拿來供你們蓋資料中心。

他預測，社會大眾不會容忍AI訓練與知識結晶被少數幾個模型和公司所把持。

納德拉雖未直接點名OpenAI、Anthropic或Alphabet旗下的Google，這3家公司正在打造最先進的封閉模型，但他也明確表示，微軟正設法讓這場AI競賽，不再由這些頂尖模型開發商主導並掌控未來走向。

為了替客戶降低成本，微軟推出Copilot Cowork的AIAgent，讓使用者在執行長時間任務時，能自行選擇各種AI模型，其中也包括更便宜的模型，同時也考慮將中國低成本AI深度求索（DeepSeek）導入微軟平台。

OpenAI與Anthropic都曾指控DeepSeek以「蒸餾」（distil）的方式抄襲自家頂尖模型。

在這場AI競賽中，納德拉一直扮演「產業大老」角色，如今卻帶頭轉向，不再盲目追求頂級模型，無疑是引發外界關注的轉變。

納德拉表示，每家公司都有蓬勃發展的空間，他也預測未來會出現非常成功的新創公司。微軟發言人對此補充，微軟將持續培養與OpenAI和Anthropic成功合作的夥伴關係，納德拉所推動的AI產業重塑並非一場「零和遊戲」。

微軟在自行開發AI系統方面，一直落後於競爭對手。由於手中沒有具競爭力的頂尖模型，微軟決定轉而運用自身雄厚財力，加入致力於把AI模型變成「大宗商品」的業者陣營。

他提到，未來新的AI部署模式將更加民主化，社會利益將由大眾廣泛共享，企業也將避免過度依賴少數頂尖模型。

納德拉描繪的AI願景是一個「知識引擎」，協助企業善用員工、運用自身資料，並依不同價格與能力，靈活運用多種模型組合。

他指出，未來企業的特質核心將取決於「它們所包含的隱性知識」，這同時涵蓋了人類與AI的結晶，因此確保智慧財產權的安全將是重中之重，如此才能防止企業的自身價值被平庸地商品化。