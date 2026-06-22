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日圓穩定幣時代來了？三大銀行擬本年度發行 瞄準股票交易結算

中央社／ 東京22日綜合外電報導
日本3大巨型銀行已達成共識，計劃於本會計年度內，共同發行與日圓等法定貨幣掛鉤的「穩定幣」。(路透)
日本3大巨型銀行已達成共識，計劃於本會計年度內，共同發行與日圓等法定貨幣掛鉤的「穩定幣」。(路透)

日本3大巨型銀行已達成共識，計劃於本會計年度內，共同發行與日圓等法定貨幣掛鉤的「穩定幣」，目前3方正研議將其作為購買股票等資產時的結算工具。

日本放送協會（NHK）今天報導，穩定幣是一種利用區塊鏈技術，並與日圓或美元等法定貨幣1:1掛鉤，使其價值與之連動的電子結算工具。由於具備低成本匯款與即時結算的優勢，日本國內2025年已有東京的新創公司發行了日圓計價的穩定幣。

隨著電子結算市場不斷擴大，三菱UFJ銀行、三井住友銀行及日本瑞穗銀行，在評估其市場需求並驗證實務操作上的課題後，於近期成立了籌委會，正式展開共同發行的籌備工作。

這3大巨型銀行亦計劃與大型證券公司合作，研議將穩定幣應用於購買股票、投資信託及債券等金融商品時的結算管道，並以在本會計年度內正式發行爲目標。

根據民間機構估算，穩定幣市場在過去幾年內迅速擴張，全球規模已達約3000億美元（約新台幣9兆元），但其中絕大多數皆為美元計價。

這3大巨型銀行目前也在考慮與其他金融機構展開合作。報導分析，在結算方式日趨多元的趨勢下，隨著巨型銀行的加入，能否進一步拓寬穩定幣的應用普及度，將成為未來的觀察重點。

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