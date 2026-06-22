不再全靠美國 加拿大豪砸554億向澳洲採購超地平線雷達

澳洲今天簽署一項高達25億澳元（約新台幣554億元）的協議，將向加拿大出口先進的「超地平線雷達」系統。

超地平線雷達（Over-the-Horizon Radar,OTHR）又稱超視距雷達。普通雷達因地球曲率限制，只能探測約幾十公里的視線範圍內目標，而超視距雷達則能探測到地平線以下目標，距離可達數百甚至數千公里。

這種雷達可用於更提前偵測到敵方飛彈或飛機的早期預警，也能用於監控大範圍覆蓋的海、空域；某些這類雷達也對匿蹤目標具有一定偵測能力。

法新社報導，澳洲政府表示這是澳洲首度對外輸出尖端雷達技術。澳洲國防部長馬勒斯（RichardMarles）在記者會強調「這無疑是澳洲有史以來規模最大一筆國防出口」。

馬勒斯說：「澳洲與加拿大歷來擁有摯切友誼，但今天簽署的這項協議無疑為兩國關係注入極具分量的戰略意涵。」

超視距雷達原理主要是向電離層發射電磁波，利用電離層將電磁波折射回地面，從而偵測因地球曲率阻擋、原本無法看見的遠距目標。

英國航太系統澳洲子公司（BAE Systems Australia）預計今年7月1日開始交付這套系統。

馬勒斯指出，這套雷達系統是目前是澳洲北部長程防禦監控的骨幹，也是全球最先進系統之一，「如同澳洲，加拿大也有廣袤的國土需要監控，因此加拿大將利用這套系統加強對北極地區的巡邏監測」。

馬勒斯還說，這次與加拿大簽署的協議內容涵蓋設立一處雷達站，這也是加拿大建置超視距雷達系統的第一階段工程。

根據澳洲國防部資料，澳洲空軍目前在3個據點操作「金達利作戰雷達網絡」（Jindalee OperationalRadar Network,JORN），監控範圍涵蓋1000至3000公里。

加拿大主責國防採購的國務秘書傅爾（StephenFuhr）表示，這筆雷達交易案在未來5年內，平均每年可為加拿大創造近2300個就業機會。

傅爾說：「這項防衛能力將大幅提升加拿大對北極領域的態勢感知能力，以更廣的偵測範圍來追蹤海空威脅；同時透過提供更佳的預警來強化北美航太防衛司令部（NORAD）並鞏固本土防衛，捍衛加拿大北極主權。」

傅爾提到，加拿大會持續與美國開展國防合作，但也不諱言美加關係已有所不同，稱加拿大若將所有資源與籌碼押在同一個地方，顯然不切實際。