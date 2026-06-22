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韓中自貿協定第二階段第15輪談判在北京啟動

中央社／ 台北22日電

據韓聯社報導，韓國產業通商部今日表示，韓中自貿協定第二階段第15輪談判當天在北京啟動，為期5天。

韓國產業通商部通商交涉室室長權慧珍、中國商務部國際經貿關係司司長林峰分別擔任雙方首席代表，兩國共30餘名代表與會。雙方將圍繞跨境服務貿易、投資和金融服務三大領域，就協定文本和市場開放等議題開展深入磋商，爭取取得實質性進展。

韓中自貿協定於2015年簽署，並於同年12月生效。雙方於2018年3月啟動第二階段談判，迄今已舉行14輪正式談判和多場工作會議，持續就擴大服務貿易開放和改善投資環境等議題交換意見。

兩國領導人今年1月舉行會談時商定，推動自貿協定後續談判在年內取得積極進展。今年3月舉行的韓中經貿部長會議上，雙方也就相關議題進行討論。

韓國產業通商部表示，本週還將召開韓中自貿協定聯合委員會會議，並舉行兩國經貿部長會談，研究推動談判取得進展的具體方案。

林峰 北京 韓國

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