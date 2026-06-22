快訊

北港朝天宮董座之子涉糾眾毆打前立委17人提公訴 檢認定首謀起訴求刑7年6月

微風南京「營業樓層縮水」3、4樓沒了 百貨證實：為都更撤出做準備

聽新聞
0:00 / 0:00

華許推動廢除Fed前瞻指引 投資人憂美債波動、借款成本升高

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
華許上周三首度以Fed主席身分主持會議時說，他上任代表市場正邁入「新頁」。路透
華許上周三首度以Fed主席身分主持會議時說，他上任代表市場正邁入「新頁」。路透

主要機構投資人警告，聯準會Fed）主席華許力主取消央行對貨幣政策走向的指引，可能加劇美國公債市場波動，並推高舉債成本。

華許上周三首度以Fed主席身分主持會議時說，他上任代表市場正邁入「新頁」，Fed將刪除部分前瞻指引，捨棄過去用來向投資人指示利率走向的若干關鍵工具。

有法人認為，若市場無法清楚掌握全球最重要央行掌舵者對利率走向的看法，Fed決策前後的市場波動可能加劇，價格震盪幅度也會擴大。交易員為因應利率前景變數升高，可能要求更高風險溢價，美國借款成本也可能因此上升。

摩根大通資產管理投資長兼全球固定收益、外匯和大宗商品主管米歇爾（Bob Michele）說：「我不喜歡這種做法，因為我看不出降低透明度有什麼好處，而目前看來，Fed正朝這個方向前進。」

他還說：「透明度降低，當然就代表更多猜測、更多變數、更大波動、更高風險溢價，以及更高事件風險。」

聯邦公開市場委員會（FOMC）上周三決議維持利率不變，隨後發布的精簡版聲明中，Fed將刪除部分前瞻指引，不再使用若干原本用來提示利率走向的重要手段。

華許也不願提交自己對今年和明年利率走向的「點狀圖」預測。其餘18名官員雖然都有提交，但投資人說，少了主席的預測，已削弱點狀圖做為Fed政策指引的價值。

華許承認，這項改革「會讓金融市場一時難以消化這麼多變化」，但他也暗示自己不太可能走回路。他說，Fed將成立專案小組，研究是否進一步調整政策指引，甚至可能全面取消點狀圖。

華許過去曾說，他認為點狀圖和其他形式的前瞻指引，會讓Fed拘泥自身預測，在政策失誤上一錯再錯。華許上周三表示，市場如今過度仰賴央行官員指引，形成一種迴聲室效應，導致資產價格反映的是 Fed 的觀點，而非投資人的真實看法。

和價格走勢相反的美國10年期公債殖利率，自伊朗戰爭爆發以來已上升0.5個百分點，反映市場預期通膨和利率都將升高。Fed上周轉趨鷹派，也把對貨幣政策格外敏感的2年期公債殖利率推升至4.22%，創一年多來最高。部分投資人認為，Fed採取新做法後，殖利率還有進一步上升空間。

法國巴黎銀行策略暨經濟主管 Calvin Tse 說：「市場如今更容易出現意外，未來應反映更高的升息風險溢價，也要為更大的波動做好準備。」

投資人表示，會議結束後幾天，這項溢價仍未浮現，可能是因為華許成立的專案小組仍在研議更廣泛的改革。不過，債券基金巨人品浩（Pimco）經濟學家威爾丁（Tiffany Wilding）說，她預料專案小組會提出「顯著改變」，包括減少記者會、降低溝通內容的指示性、更願意讓債市意外，最終也會使利率波動加劇。

全球金融危機後進入零利率時代，前瞻指引的重要性隨之升高。短期借貸成本降無可降後，央行官員設法透過影響長期利率，提振通膨和經濟成長。

前Fed主席柏南克2012年導入利率點狀圖，藉此傳達Fed未來數年可能把利率維持在接近零的水準。不過，如今利率已高出許多，不少人開始質疑狀圖是否仍然管用。

然而，Capital Group基金經理人阿特盧里（Pramod Atluri）說，華許的改革雖會加劇市場波動、推高借款成本，卻也可能對Fed有利。

阿特盧里說：「如果市場確定性太高，就會壓低波動，反而鼓勵冒險、投機和槓桿操作。」

Fed 華許 聯準會

延伸閱讀

鮑爾真的被針對？華許首秀維持利率不變 川普破天荒不開罵反讚：他是優秀領導人

台股周線翻紅 法人：華許放鷹只是煙霧彈 通膨回落有機會開啟鷹式降息

日銀升息⋯日股卻沒動！網曝「資金早已布局」真正焦點仍在聯準會

迎接聯準會新主席首秀！009800與00981D聚焦美股科技趨勢 緩解資金成本疑慮

相關新聞

日圓穩定幣時代來了？三大銀行擬本年度發行 瞄準股票交易結算

日本3大巨型銀行已達成共識，計劃於本會計年度內，共同發行與日圓等法定貨幣掛鉤的「穩定幣」，目前3方正研議將其作為購買股票...

不再全靠美國 加拿大豪砸554億向澳洲採購超地平線雷達

澳洲今天簽署一項高達25億澳元（約新台幣554億）的協議，將向加拿大出口先進的「超地平線雷達」系統

華許推動廢除Fed前瞻指引 投資人憂美債波動、借款成本升高

主要機構投資人警告，聯準會（Fed）主席華許力主取消央行對貨幣政策走向的指引，可能加劇美國公債市場波動，並推高舉債成本。

撂倒三星！SK海力士躍南韓市值王 從差點破產的銅板股上演最強逆轉勝

SK海力士（SK Hynix）今天超越三星電子，躍居南韓市值最高的上市企業，象徵這家在20年前曾因債務問題瀕臨破產倒閉的晶片製造商上演了戲劇性的命運大逆轉。

AI晶片爆賺、經濟卻未雨露均霑 南韓總統幕僚示警：熱錢恐炒高房價

南韓總統政策首席幕僚表示，決策官員必須思考，該如何讓這波由晶片帶動的繁榮，使得更廣泛的經濟能雨露均霑，他也警告說，從歷史來看，過多的流動性往往最終會流入房地產市場。

美伊停火、機票開始降價了！AirAsia X率先砍價5% 執行長：每周檢視

馬來西亞廉航業者全亞洲航空（AirAsia X）執行長博林甘 （Bo Lingam）表示，隨著航空燃料價格下跌，公司自6月15日起已將機票價格調降5%，並會每周檢視市場情況。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。