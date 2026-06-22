華許推動廢除Fed前瞻指引 投資人憂美債波動、借款成本升高

主要機構投資人警告，聯準會（Fed）主席華許力主取消央行對貨幣政策走向的指引，可能加劇美國公債市場波動，並推高舉債成本。

華許上周三首度以Fed主席身分主持會議時說，他上任代表市場正邁入「新頁」，Fed將刪除部分前瞻指引，捨棄過去用來向投資人指示利率走向的若干關鍵工具。

有法人認為，若市場無法清楚掌握全球最重要央行掌舵者對利率走向的看法，Fed決策前後的市場波動可能加劇，價格震盪幅度也會擴大。交易員為因應利率前景變數升高，可能要求更高風險溢價，美國借款成本也可能因此上升。

摩根大通資產管理投資長兼全球固定收益、外匯和大宗商品主管米歇爾（Bob Michele）說：「我不喜歡這種做法，因為我看不出降低透明度有什麼好處，而目前看來，Fed正朝這個方向前進。」

他還說：「透明度降低，當然就代表更多猜測、更多變數、更大波動、更高風險溢價，以及更高事件風險。」

聯邦公開市場委員會（FOMC）上周三決議維持利率不變，隨後發布的精簡版聲明中，Fed將刪除部分前瞻指引，不再使用若干原本用來提示利率走向的重要手段。

華許也不願提交自己對今年和明年利率走向的「點狀圖」預測。其餘18名官員雖然都有提交，但投資人說，少了主席的預測，已削弱點狀圖做為Fed政策指引的價值。

華許承認，這項改革「會讓金融市場一時難以消化這麼多變化」，但他也暗示自己不太可能走回路。他說，Fed將成立專案小組，研究是否進一步調整政策指引，甚至可能全面取消點狀圖。

華許過去曾說，他認為點狀圖和其他形式的前瞻指引，會讓Fed拘泥自身預測，在政策失誤上一錯再錯。華許上周三表示，市場如今過度仰賴央行官員指引，形成一種迴聲室效應，導致資產價格反映的是 Fed 的觀點，而非投資人的真實看法。

和價格走勢相反的美國10年期公債殖利率，自伊朗戰爭爆發以來已上升0.5個百分點，反映市場預期通膨和利率都將升高。Fed上周轉趨鷹派，也把對貨幣政策格外敏感的2年期公債殖利率推升至4.22%，創一年多來最高。部分投資人認為，Fed採取新做法後，殖利率還有進一步上升空間。

法國巴黎銀行策略暨經濟主管 Calvin Tse 說：「市場如今更容易出現意外，未來應反映更高的升息風險溢價，也要為更大的波動做好準備。」

投資人表示，會議結束後幾天，這項溢價仍未浮現，可能是因為華許成立的專案小組仍在研議更廣泛的改革。不過，債券基金巨人品浩（Pimco）經濟學家威爾丁（Tiffany Wilding）說，她預料專案小組會提出「顯著改變」，包括減少記者會、降低溝通內容的指示性、更願意讓債市意外，最終也會使利率波動加劇。

全球金融危機後進入零利率時代，前瞻指引的重要性隨之升高。短期借貸成本降無可降後，央行官員設法透過影響長期利率，提振通膨和經濟成長。

前Fed主席柏南克2012年導入利率點狀圖，藉此傳達Fed未來數年可能把利率維持在接近零的水準。不過，如今利率已高出許多，不少人開始質疑狀圖是否仍然管用。

然而，Capital Group基金經理人阿特盧里（Pramod Atluri）說，華許的改革雖會加劇市場波動、推高借款成本，卻也可能對Fed有利。

阿特盧里說：「如果市場確定性太高，就會壓低波動，反而鼓勵冒險、投機和槓桿操作。」