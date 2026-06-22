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SK海力士市值超越三星電子 登韓國市值王

中央社／ 首爾22日綜合外電報導

韓國記憶體晶片大廠SK海力士（SK Hynix）今天股價盤中上漲逾5%，整體市值一度超越三星電子，躍居韓國市值最高的企業。

路透社報導，截至台灣時間今天上午11時47分，SK海力士股價上漲5.7%，帶動公司市值來到2082.5兆韓元；相較之下，2000年以來穩居韓國市值王的三星電子（Samsung Electronics）股價上漲0.4%，市值來到2081.3兆韓元。

韓國晶片製造商近期獲利屢創新高，主要受惠於美國科技巨頭爭相建置人工智慧（AI）資料中心，帶動記憶體晶片需求大增、供應緊縮，價格隨之飆漲。

今年以來，SK海力士股價已上漲逾340%，漲幅超越三星電子的200%。

在AI熱潮帶動下，SK海力士5月已與同為競爭對手的三星電子、美光科技（Micron Technology）一同首度突破市值1兆美元大關。

SK海力士 三星 三星電子

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