AI晶片爆賺、經濟卻未雨露均霑 南韓總統幕僚示警：熱錢恐炒高房價

南韓總統政策首席幕僚表示，決策官員必須思考，該如何讓這波由晶片帶動的繁榮，使得更廣泛的經濟能雨露均霑，他也警告說，從歷史來看，過多的流動性往往最終會流入房地產市場。

南韓總統府政策室長金容範周末於社群媒體臉書貼文表示，南韓名目經濟成長速度為20多年來最快，主要受惠於全球AI熱潮帶動半導體產業獲利飆升。不過，儘管整體經濟數據顯示出格外強勁的成長，但許多家庭與中小企業仍尚未感受到這些好處。

金容範強調，今年第1季實質國內生產毛額（GDP）成長率達3.8%，但實質國民總所得成長率卻高達13.2%，差距顯示晶片價格上升大幅提升了南韓的購買力，其幅度遠高於實際產出成長。

他表示，大部分新增所得尚未全面滲透到整體經濟中，但未來可能透過獎金、薪資上升以及出口收益回流等方式逐步顯現，並進一步帶動奢侈品消費與房地產需求。

他說：「回顧過去，這類資金往往會再次流入房地產市場」，並補充說，很難假設這一次的景氣周期會有所不同。

金容範也呼籲對房產持有稅與資本利得稅進行「正常化」，但並未具體說明可能的政策方向。在首爾，公寓價格截至六月中旬已連續72周上漲，無視政府一系列抑制房市的措施，包括更嚴格的房貸限制。

他同時表示，更強勁的名目經濟成長最終可能使維持現有利率水準變得困難，然而緊縮貨幣政策的負擔，可能不成比例地落在尚未受惠於這波景氣繁榮的中小企業與弱勢貸款人身上。

南韓央行在5月底將基準利率維持在2.5%不變，但同時釋出偏鷹派訊號，理由是通膨壓力上升以及經濟成長優於預期。

這篇貼文反映出南韓總統李在明政府正在思考AI帶動的半導體效益所帶來的經濟影響，包括收益可能過度集中在少數產業，而未能更廣泛帶動整體成長的風險。