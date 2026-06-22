G7推關鍵礦產供應多元化 專家：澳洲迎重大機遇

七大工業國集團（G7）宣示要「大幅」降低對「單一國家」關鍵礦產供應的依賴，有關澳洲的重要性引起關注。澳洲專家表示，G7的目標對澳洲關鍵礦產產業無疑提供重大機遇；但澳洲產業須向供應鏈中下游拓展，才可能與G7共同推動供應多元化。

G7領袖17日發表聲明，提到「到2030年，將對G7成員國及其夥伴國家以外任何單一供應方的稀土和永久磁鐵的依賴度顯著降至60%以下」。消息傳出後，有關G7致力擺脫依賴中國關鍵礦產供應，並且可望讓澳洲壯大的議題，成為國際媒體關注焦點。

其中，專門提供澳洲礦業投資分析的媒體DiscoveryAlert 21日發表專文指出，雖然G7聲明中沒有提到中國，但G7推動實施「單一供應國集中上限」（single-supplier concentration cap），正是針對目前中國壟斷全球關鍵礦產產品供應，以及中國以國家力量干涉市場價格機制的問題。

昆士蘭大學（University of Queensland）永續礦業研究院（Sustainable Minerals Institute）榮譽研究員維沃達（Vlado Vivoda）透過電子郵件回應中央社提問時指出，G7設定降低依賴 「單一國家」關鍵礦產產品的目標，對澳洲提供了重大機遇；不過，澳洲關鍵礦產產業必須要向中下游拓展，才有可能把握住這項機遇 。

雖然澳洲關鍵礦產產業在採礦和早期加工等上游領域，實力十分雄厚，但維沃達指出，這遠遠不足以協助G7打造出所需要的多元供應鏈。他說：「更重要的戰略性問題在於，澳洲產業是否能拓展到提取單一稀土元素的分離（separation）、精煉（refining）、金屬和合金製成、磁鐵製造，以及工業所需特種產品製作等流程；即供應鏈的中下游環節。」

維沃達提醒，要拓展至中下游環節，澳洲和夥伴國家需要提供金融、管理和政府政策等領域的支持。他說，問題不僅在於挖出多少礦藏，而更在於可信賴夥伴國家之間，是否能在融資、承購（offtake）、加工能力、標準、庫存、國防需求和產業政策等方面予以配合，否則，「多元化將只是一句口號，不是一條真正的供應鏈」。

維沃達又提醒，G7和澳洲等夥伴國家要擺脫依賴中國，除了政治意願之外，更需要實際行動。他說，中國的優勢並不僅侷限於稀土開採，其真正優勢是在稀土產業鏈的中下游，中國擁有規模優勢、技術、低成本加工、成熟的客戶關係，以及影響價格的能力。所以，要打造出能替代中國的產業鏈，需要付出高昂成本，「各國政府必須要準備好付出，否則60%的目標只是空談」。

維沃達認為，僅靠現有的市場競爭機制，難以建立多元稀土供應鏈。他說：「中國占有今天的主導地位，並非一朝一夕所致；中國的產業戰略、規模經濟、利用環保法規差異取得環保成本套利優勢、定價權，以及政府強勢支持等，都是讓中國占據主導地位的重要因素。」

維沃達強調，要打造多元供應鏈，盟友和夥伴國家之間需從採礦、加工、生產，以及最後端的消費使用等整個價值鏈上，制定出互相協調一致的產業策略。他說：「澳洲可以發揮重要的作用，但前提是澳洲必須被視為更廣泛的盟友產業體系的一部分，而不僅僅是向其他國家供應關鍵礦產的採石場。」