英鎊逼近今年低點 還會再貶嗎？英相面臨逼宮 換他接任會有財政炸彈？

隨著市場預期英國首相施凱爾最快22日宣布辭職，英鎊匯率已貶至接近今年低點。

在周一（22日）亞洲交易時段，英鎊一度貶值0.4%，至1.3181美元，接近今年3月出現的1.3159美元年內低點，之後貶幅收斂，幾乎持平。如果貶破3月低點，將使英鎊貶至去年11月以來最低水準。

據知情人士透露，施凱爾可能最快周一發表將交出權力的聲明，但一切未定。過去三天，施凱爾一直在考慮自身處境，以及是否應繼續對抗大曼徹斯特市長柏能（Andy Burnham）推動將他拉下台的行動。柏能上周剛當選國會議員。

對投資人而言，關鍵問題是：如果柏能成為首相，將會如何影響英國財政狀況？他目前幾乎沒有透露未來可能推動的政策方向，使得市場難以評估未來舉債與財政支出的影響。市場擔心英國可能增加公債發行來支應支出，而英國本身債務水準已經偏高。

澳洲聯邦銀行策略師群在給客戶的報告中指出，市場將關注柏能對財政政策的看法，以及是否會放寬現行財政規定，「如果鬆綁財政規定，英國債券市場可能會負面反應」，並對英鎊構成壓力。

彭博策略師克蘭菲爾德表示：「英鎊接下來可能面臨更多走貶情勢，因為英國政治風險上升，同時外匯交易員也在尋找可做空、因應美元轉強的貨幣。考量到過去一個月英鎊兌美元走勢不妙，這將促使英鎊朝向去年11月低點、約1.30上方移動。」

選擇權交易員已提前布局英鎊走貶。一周期風險反轉選擇權已接近一個月以來最看空英鎊的水準。

近期英鎊承受壓力，原因包括市場對施凱爾政治前景的疑慮加深，此前執政黨在5月的地方選舉失利，此外，市場預期英國央行今年升息幅度可能小於美國聯準會，導致英鎊自5月7日以來已貶值約2.5%。

荷蘭合作銀行（Rabobank）外匯策略主管佛利表示，由於英國公債市場可能出現波動，英鎊投資人有充分理由保持謹慎。