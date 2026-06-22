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布蘭特原油轉而跌破80美元 美伊談判傳進展、波斯灣準備增產

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
從阿曼遙望荷莫茲海峽的船隻。路透
從阿曼遙望荷莫茲海峽的船隻。路透

華府和德黑蘭和平談判傳出進展後，國際油價周一轉而下跌。周末因美國總統川普再度威脅伊朗，一度使談判開局不順。

布蘭特原油跌破每桶80美元，回吐早盤多達2.2%的漲幅；西德州原油（WTI）則在每桶76美元附近。負責調停瑞士會談的卡達和巴基斯坦發表聲明說，各方已就60天內達成最終協議的步驟取得共識，技術層級談判將在本周內繼續進行。

新加坡時間上午10時07分，8月交割的布蘭特原油下跌1.7%，報每桶79.21美元；8月交割的西德州原油也下跌0.5%，報每桶75.50美元。

這場高階會談接續美伊上周簽署的終戰意向書。伊朗周末一度聲稱已關閉荷莫茲海峽，並指控以色列違反黎巴嫩停火協議，使這份意向書面臨考驗。伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）在社群平台X發文說，瑞士調停已在終結黎巴嫩衝突方面取得重大進展。

伊朗媒體一度報導，川普發出威脅後，伊朗已中止談判，使協商一開始就添波折。不過，知情人士說，談判仍持續至瑞士時間周一凌晨。參與會談的一位美國外交官說，議題包括確保荷莫茲海峽維持開放的機制，以及如何落實以色列和真主黨在黎巴嫩南部的停火協議。

澳洲聯邦銀行分析師達爾（Vivek Dhar）說：「我們認為，市場對中東石油供應能否持續恢復，仍過於樂觀。」他並指出，產量仍有變數，船舶是否願意重返當地也不確定，都將妨礙石油運輸恢復。

與此同時，波斯灣產油國正準備提高產量，科威特也已撤銷先前發布的不可抗力通知。阿布達比國家石油公司則通知客戶，恢復裝載波斯灣內的原油供應，並透過多次招標出售現貨原油。

波斯灣 伊朗 德黑蘭

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