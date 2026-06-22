日經指數史上首度站上72,000點大關 AI投資熱潮掩蓋美伊談判變數

日本日經225指數今天首度站上72,000點。人工智慧（AI）投資熱潮凌駕美伊和平談判變數，

日經225指數周一早盤上漲1.4%，報72,247.21點，盤中一度觸及新高72,269.64點。東證股價指數（Topix）也上漲1.1%，報4,089.59點。

日經新聞上周五報導，日本首相高市早苗政府計劃設定目標，要在2040年以前帶動公私部門在AI、晶片等戰略產業投資約370兆日圓（2.29兆美元）。

美伊和平談判調停方卡達和巴基斯坦表示，會談在氣氛緊張的開場後已有進展，談判也將繼續，帶動日股擴大漲幅。

野村證券股票策略師秋山亘說：「AI相關企業再度成為推升市場的主力。不過，市場對伊朗和中東局勢發展，預料仍會維持高度警戒。」

東證各類股中，非鐵金屬類股漲幅居冠，大漲7.6%；電機和玻璃陶瓷製品類股分別上漲2.1%和2.1%。不動產類股表現落後，下跌1.1%。

J.Front Retailing大漲16.2%，漲幅居冠，維權投資人3D Investment Partners表示，已取得這家百貨業者5.10%股權。安川電機上漲9.02%，機器人製造商發Fanuc也上漲8.10%。