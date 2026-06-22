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微軟CEO納德拉痛批AI權力集中化 並呼籲業者要爭取社會認可
微軟執行長納德拉（Satya Nadella）接受華爾街日報專訪，抨擊太多企業主管只把人工智慧（AI）當成裁員、削減成本的工具，也警告AI業者若想取得社會信任，必須讓民眾看見實際經濟機會。
納德拉說：「不能一面宣稱所有白領工作都會消失，AI甚至可能成為武器；一面又要求動用所有電力興建資料中心。」他認為，社會不會容忍少數模型和公司「替全世界完成所有學習」。
納德拉主張，企業不應只思考如何消滅職位，而應重新設計工作。他說：「何不想想怎麼重組工作？」企業未來既要擁有內部AI能力，也要保留人力資本，AI應協助員工運用公司資料，而不是單純取代人力。
微軟正推出一系列低成本模型，並讓Copilot使用者可自行選擇不同價格和能力的AI模型，也考慮在Copilot平台提供中國大陸業者DeepSeek的版本，此舉若果真落實，可能大幅提高DeepSeek使用量，也加劇OpenAI和Anthropic面臨的價格戰壓力。
納德拉在專訪中說，下一階段AI應更加普及，企業不應過度依賴少數最先進模型。他強調，AI公司如今必須「說到做到」，確保民眾保有自主權和經濟機會。他說：「我們必須必須下足苦工，贏得社會認可。」
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