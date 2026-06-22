美伊戰爭代價高 五角大廈耗資400億美元、通膨升溫

根據智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）即將發布的分析報告，伊朗戰爭已讓美國國防部（Department of Defense）耗費約400億美元（約新台幣1.27兆元）。

CSIS資深顧問坎西恩（Mark Cancian）告訴美國有線電視新聞網（CNN），上述估算包括彈藥消耗、設備損毀以及基地受損成本，但不包含作戰行動支出，因為相關經費已編列在國防部2026財政年度逾1兆美元的預算之中。

根據CSIS的初步統計，雖然大部分開支皆由國防部承擔，但這場衝突也讓國土安全部（Department ofHomeland Security）與退伍軍人事務部（Department ofVeterans Affairs）等其他聯邦機構額外支出約10億美元。

與此同時，美國消費者也付出了代價。全美各地油價從每加侖平均不到3美元，一路漲到戰爭期間大部分時間都超過4美元。

根據美國布朗大學（Brown University）的能源成本追蹤資料，美國家庭平均支出已較戰前水準增加逾253美元（約新台幣8000元）。

由於近4個月來中東地區石油供應大受影響，航運數據公司Kpler的統計顯示，戰爭期間全球共損失約11.5億桶原油供應量。

此外，美國勞工統計局（Bureau of Labor Statistics）最新數據顯示，在能源價格攀升帶動下，美國年度通膨率3年來首度突破4%。

目前物價上漲速度已超越美國民眾過去1年的薪資增幅。換言之，4月與5月期間，美國民眾薪資成長已跟不上通膨，這也是2023年以來首次出現這種情況。