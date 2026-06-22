奇景光電在美股價飆漲一倍！創辦人兄弟靠「這晶片」身價突破300億元

台灣顯示器驅動IC設計大廠奇景光電（Himax）在美國上市的股票今年來已大漲超過一倍，根據彭博資訊估計與報導，這使得奇景光電的兄弟檔創辦人合計淨資產已達到10億美元（約新台幣317億元）的里程碑。

奇景光電在美上市股票價格今年初大約每股8美元，接下來一路上漲，截至6月18日收盤報每股18.11美元，累計漲幅達112%。

彭博報導指出，奇景光電的創辦人兄弟吳炳昇與吳炳昌持有奇景光電24%股份。根據彭博億萬富豪指數首次對兩人進行財富估值，包括持股、加上股息收入及出售股票所得，兩人的合計淨資產達到10億美元。

報導說，董事長吳炳昇職涯的大部分時間都在開發一種微小的晶片，用來指引平面顯示器上的像素何時發光、如何發光。25年前，他與弟弟吳炳昌（現任執行長）合作開發這類用於螢幕的晶片。如今，奇景光電的產品已被應用於從藍寶堅尼跑車到智慧手表等各種設備，並使這對兄弟成為億萬富豪。

奇景光電表示，該公司用於汽車的顯示驅動IC擁有40%的市占率，客戶包含法拉利、福斯汽車與保時捷等。

彭博行業研究分析師舒姆（Charles Shum）表示：「這不是那種像AI處理器一樣會登上頭條新聞的晶片。但沒有它，你只會看到一片空白螢幕。」

吳炳昌在2022年一次訪談中表示，奇景光電大約在20年前便押注於車用顯示晶片，即使當時很少有汽車配備螢幕，而且奇景的資源也十分有限。他表示：「如今，幾乎很少汽車製造商完全不使用我們的產品。回頭來看，這簡直就是個奇蹟。」

奇景光電發言人刁玉苹透過簡訊表示，這些早期投資幫助奇景建立了競爭優勢。她說，公司目前在智慧眼鏡、AI以及共同封裝光學（CPO）方面的布局，正是這種策略的延伸。

隨著科技產業蓬勃發展，台灣正成為科技強權，而吳氏兄弟並非唯一晉升億萬富豪行列的台灣人。根據瑞銀《2025年億萬富豪雄心報告》，台灣身家超過10億美元的億萬富豪人數去年增加9%，達到51人。報告指出，這一數字高於日本的41人及南韓的31人。

現年69歲的吳炳昇於1985年取得成大電機工程博士學位，曾任職工研院並參與領導了台灣早期開發TFT-LCD（薄膜電晶體液晶顯示器）的工作。

大約30年前，吳炳昇曾向奇美集團創辦人提案成立一家新公司。之後，他加入了奇美電子。

66歲的吳炳昌則取得了美國羅徹斯特大學的MBA學位，並曾在美林和巴克萊擔任投資銀行家，之後才進入科技業。

兄弟倆於2001年創立奇景光電，起初使用自有資金創業，之後才引進部分創投資金。一些奇美電子員工也加入了這家新創公司，而奇美則成為早期客戶。2006年，奇景光電在那斯達克上市，籌得4.68億美元資金。2013年，當時仍名為Google的Alphabet收購奇景子公司立景光電的6%股權。

如今，奇景光電擁有2,200名員工，其中超過90%是工程師，並在台灣、中國、南韓及美國設有辦公室。