衛浴大廠TOTO五年將砸800億日圓攻1奈米材料 早盤股價大漲8%

日經新聞報導，衛浴設備製造商東陶（TOTO）計劃未來五年投資800億日圓（約4.95億美元），擴大半導體材料事業，支援1奈米等級的下一代晶片製造技術。受此消息激勵，TOTO在東京掛牌股價一度大漲8%。

TOTO以陶瓷衛浴產品聞名，但隨著人工智慧（AI）晶片需求升高，半導體相關事業也成為公司主要獲利來源。AI也正重塑長期苦於結構轉型的日本製造業。

據日經報導，TOTO位於東京附近神奈川縣的廠區，正把研發重點放在邏輯半導體生產所需材料，目標支援更先進的1奈米製程。TOTO將在九州的大分縣和福岡縣工廠導入最新設備，擴充產能。兩座工廠目前都已滿載運轉，福岡縣廠區的新窯爐廠房預定明年1月完工。

TOTO在1980年代把衛生陶瓷製品的燒成技術用於半導體材料。主要產品是用來固定半導體晶圓的靜電吸盤，採用高純度陶瓷，因此格外耐用。該公司在氣膠沉積法製造的材料方面也具優勢，這項技術是把陶瓷微粒直接噴塗為薄膜。

截至3月止的會計年度，TOTO旗下包含半導體相關材料的「新領域事業」，營收成長34%至674億日圓，營業利益也增加42%至289億日圓。這事業營收只占該公司整體約10%，卻貢獻全公司逾半數獲利。