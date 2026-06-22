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建材巨人CRH接近收購Arcosa 估80億美元價碼將締造該公司最大併購案
全球建材巨人CRH接近完成收購競爭對手Arcosa的協議，可望締造這家愛爾蘭公司史上最大規模的併購案。
英國金融時報引述知情人士報導，CRH和Arcosa已進入最後階段，最快下周達成協議。不過，知情人士也提醒，談判仍在進行，條件仍可能改變。
總部位於達拉斯的Arcosa，事業涵蓋建築產品和工程結構等領域。這家公司過去一個月股價上漲逾12%，市值接近70億美元；若計入債務，收購價將超過80億美元。
CRH一向積極透過併購擴張。這家總部位於都柏林的公司將股票主要上市地點移至紐約，希望受惠於較高估值，以及美國龐大的建設需求；目前市值約740億美元。
CRH收購Arcosa的交易，將成為該公司史上最大併購案。這家建材公司2015年曾斥資65億歐元，買下Holcim和Lafarge 合併前被迫出售的水泥資產，這宗合併催生了全球最大水泥公司。
Arcosa年營收約29億美元，員工超過6,000人。收購Arcosa後，CRH將取得骨材、碎混凝土等建築產品，可望受惠於美國基礎建設支出。這家愛爾蘭公司也將納入供電業者使用的工程結構、電信塔和照明燈桿等事業。
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