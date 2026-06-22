原油期貨開盤上漲 美股期指下跌 川普又威脅要大力打擊伊朗

美股期貨指數開盤後下跌，國際油價上漲，因美國總統川普威脅說，如果黎巴嫩真主黨持續攻擊以色列，美國將對伊朗發動軍事打擊，市場因而擔憂美伊和平談判進展受阻。

在台灣時間今天（22日）清晨7時左右，標普500指數期貨下跌約0.4%、那斯達克100指數期貨下跌0.6%，道瓊期貨指數跌0.3%。

布蘭特原油8月期貨開盤一度上漲2.2%，至每桶82.30美元；美國西德州中質原油（WTI）則漲破每桶78美元。

美元兌多數主要貨幣小幅走高，而英鎊則貶值0.2%。

美國與伊朗周日在瑞士舉行會談，討論和平協議，以解決伊朗核計畫問題，並永久重新開放荷莫茲海峽。但談判一開始便充滿波折，就在會談開始之際，川普再次透過社群平台貼文警告，如果真主黨繼續攻擊以色列，美國將再度大力打擊伊朗。

伊朗媒體報導說，伊朗因川普最新的威脅而暫停談判，但知情人士表示，會談實際上仍在繼續進行。德黑蘭方面則指控以色列違反了黎巴嫩停火協議。

這場高層會議在瑞士度假勝地布爾根施托克（Bürgenstock）舉行，正值60天談判窗口期的開始。此前川普於上周簽署一份諒解備忘錄，正式啟動局勢降溫程序。

儘管伊朗聲稱已再次關閉荷莫茲海峽，但周末期間仍有數百萬桶原油持續通過該航道運輸。

川普21日也接受福斯新聞訪問，記者轉述川普談話指出，若有必要美國將拿下荷莫茲海峽，並向船隻徵收運輸原油20%的費用。這是伊朗當局以以色列攻擊黎巴嫩真主黨為由封閉荷莫茲海峽，美國的回應手段。

其他能源商品周一也隨原油同步上漲。歐洲基準天然氣期貨一度上漲3.9%。在今年2月底戰爭爆發前，全球約五分之一的液化天然氣（LNG）出口都需經過荷莫茲海峽。美國汽油期貨與柴油價格也同步上揚。

這些發展進一步考驗市場的樂觀情緒。此前，美國與伊朗解除持續數月、雙方互相施加的荷莫茲海峽封鎖措施後，由科技股帶動的全球股市漲勢進一步加速。儘管爆發戰爭，全球股市在第2季迄今仍上漲15%，有望創下六年來最大季度漲幅。

雪梨IG市場分析師Tony Sycamore在給客戶的報告中指出：「美伊諒解備忘錄可能破裂，是目前股市漲勢面臨的最大風險之一，而從周末發生的事件來看，這份協議仍然極其脆弱。」