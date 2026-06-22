特斯拉新電動車蓄勢待發 Model Y L傳8月北美上市

特斯拉衝刺最新人形機器人Optimus 3量產之餘，電動車本業也傳出好消息，新款長軸距版Model Y（Model Y L）最快8月或9月將在北美上市。隨著新款車種問世，法人看好將助攻貿聯-KY（3665）、和大（1536）等供應鏈出貨。

綜合外媒報導，有消息人士指出，Model Y L車型將在特斯拉德州超級工廠生產，該工廠目前正在改造產線工裝設備，以符合新車量產需求。該工廠的籌備工作也印證先前有關Model Y L的相關線索，今年春季時，已有網友人在德州超級工廠拍攝到Model Y L的裸車架。

外媒指出，今年4月，Model Y L首次現身美國道路進行道路測試，近期又在弗里蒙特工廠測試場地進行調校，緊湊密集的驗證排程，透露特斯拉對其的重視程度。

業界評估，特斯拉此舉，很有可能是為了填補產品線空缺，因特斯拉先前已終止Model S與Model X接單，此時急需一款空間更大的SUV產品。

法人看好，Model Y L上市後，有望激發新一波買氣，助攻貿聯-KY、和大等供應鏈出貨。隨著北美市場開始交車，其他海外市場也將很快跟進，尤其這款大空間車型去年已取得歐盟整車型式認證，將是特斯拉衝刺歐洲市場的一大利器。