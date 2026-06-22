富豪移居歐洲 不愛英、法、德

最新調查顯示，要到歐洲居住的百萬美元富豪，愈來愈多人選擇義大利、希臘和瑞士等國，捨棄傳統受到喜愛的英國、法國和德國。

投資移民顧問公司恒理（Henley & Partners）最新的高資產淨值人士移民調查發現，整個歐洲對於富人移民吸引力的分歧，正在擴大，約十個國家的吸引力愈加鞏固，一些經濟大國則面臨富有居民不斷出走的壓力。

這份研究列出「富人移動競爭分數」，評比各國的稅負待遇、法規、生活品質、政治穩定度等，滿分為100分。但也有財稅政策專家質疑恒理的研究方法不夠準確，認為應謹慎看待。

恒理的吸引富人移動排行榜顯示，賽普勒斯在歐洲國家以73.5分居冠，第二到第六名國家和得分，依序為：荷蘭（72.8）、葡萄牙（72.5）、義大利（72.3）、瑞士（70.8）、希臘（70.5）。仍有競爭力但承受壓力的歐洲國家，則包括法國的65.7分，英國68.3、挪威69，及拿到69.7分的德國。富人搬離英、法、德，稅負加重是一大因素。