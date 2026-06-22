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美開學購物季促銷 提前起跑

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電

美國大型零售商近年的「開學購物季」促銷活動持續提前開跑，幾乎是上個學期才剛結束，就緊接著推出下學期的開學用品折扣活動，亞馬遜（Amazon）的Prime Day開學優惠檔期23日起跑，沃爾瑪（Walmart）、目標百貨（Target）的電子產品和書包等商品也已在打折。

歷經通膨高漲的美國消費者，已開始分散支出以管理預算，一看到有折扣就會先購買，免得之後買到更貴的。另外，在新冠疫情後，部分消費者一直擔心熱門商品可能很快就賣光。零售商看到這些消費型態的改變，也樂於提早幾周開始每年的開學季促銷，融入夏季折扣檔期，一些業者更乾脆以開學用品為夏季折扣的主軸。

全美零售聯盟（NRF）去年的調查顯示，家有小學到中學學童的家庭，平均計劃花費858.07美元採買上學所需的衣服、鞋子和書本、文具用品。有大學院校學生的家庭，開學採購預算則在1,325.85美元。NRF還沒公布今年的相關調查結果。

零售業者藉著開學季促銷提前開跑，能及早搶下消費者購物清單裡的預算配額，也有益庫存管理，不必等到後期才急著對還沒賣出的商品大幅降價。開學季的銷售也是年底假期購物季的先期指標，如果消費者對於相對是必需品的開學用品花費變得大方，那麼年底假期購物季銷售也有望走強。

疫情 沃爾瑪 亞馬遜

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