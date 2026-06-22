美牛價格 今年看漲10%

為美伊持久和平鋪路的首輪談判廿一日在瑞士琉森附近的布爾根施托克度假勝地舉行。領銜美方代表團的美國副總統范斯同日抵達，他在談判開始前說，美國願從根本上改變美伊關係，將先聚焦伊朗核計畫及以色列與黎巴嫩停火兩大議題。伊朗方則表示，會談將觸及被凍結的資產與石油出口問題。

2026-06-22 00:25