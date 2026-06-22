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人口老化＋財政吃緊 德、韓擬提高法定退休年齡

經濟日報／ 編譯廖玉玲／綜合外電
鑒於人口老化和財政吃緊，德國政府正考慮提高法定退休年齡，到2090年代左右可能會延長至70歲，本周梅爾茨政府將收到相關提案。南韓執政黨也正在討論提高退休年齡，計劃從現行的60歲提高到65歲。示意圖。 美聯社
鑒於人口老化和財政吃緊，德國政府正考慮提高法定退休年齡，到2090年代左右可能會延長至70歲，本周梅爾茨政府將收到相關提案。南韓執政黨也正在討論提高退休年齡，計劃從現行的60歲提高到65歲。示意圖。 美聯社

鑒於人口老化和財政吃緊，德國政府正考慮提高法定退休年齡，到2090年代左右可能會延長至70歲，本周梅爾茨政府將收到相關提案。南韓執政黨也正在討論提高退休年齡，計劃從現行的60歲提高到65歲。

德國現行的法定退休年齡，預計到2030年代初期將達67歲，最新計畫將再提高退休年齡，到2090年代左右為70歲。未來退休年齡可能會與預期壽命掛鉤，並隨時間逐步遞增，現行「滿63歲可領全額年金」的選項也將取消。

該計畫的另一個核心是在現行的「隨收隨付制」（pay-as-you-go model）以外，於年金體系內另立全新的資本籌資型養老金（capital-funded pension），由雇主和員工共同分擔總工資2%的額外提撥，透過國家管理的基金進行投資。

其他提案還包括廢除多數免繳年金保費的「微型工作」（mini-jobs）；將自雇人士和國會議員也納入法定退休體系；重新引入「永續發展係數」，以減緩每年養老金的增長幅度。

同時，南韓執政黨正研擬未來10-12年漸進式提高退休年齡到65歲，例如2028年提高至61歲、2030年62歲、2032年63歲、2034年64歲，最終於2036年達到65歲。

不過，兩大勞工團體「韓國勞動組合總聯盟」（FKTU）與「韓國全國民主勞動組合總聯盟」（KCTU），要求政府「一步到位」，從60提高到65歲，因擔心分階段實施可能會使特定年齡層出現收入斷層。現行法定退休年齡是60歲，但要63和64歲才能申領退休金。

此外，南韓企業難以解僱員工難度極高，若只是提高退休年齡，可能加劇「招聘懸崖」，激化世代衝突。南韓雇主團體「韓國經營者總協會」（KEF）表示，若不先改革以年資敘薪、且難以解僱員工的制度，卻又強制延長退休，企業可能從一開始就不願招聘新員工。

退休 南韓 養老金

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