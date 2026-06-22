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韓產學合辦半導體系夯 錄取分數超越首爾大學自然科學學院

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
南韓大學與三星和SK海力士聯合創辦的半導體科系，今年錄取分數已超越首爾大學的自然科學學院。 （法新社）
南韓大學與三星和SK海力士聯合創辦的半導體科系，今年錄取分數已超越首爾大學的自然科學學院。 （法新社）

南韓大學與三星電子和SK海力士聯合創辦的半導體科系，今年錄取分數已超越首爾大學的自然科學學院，顯示在南韓頂尖理科學生眼裡，這些在畢業後保證能在晶片業就業的科系，地位已不亞於長年看重的醫學系或首爾大學。

南韓升學補習班鐘路學院21日發布分析顯示，五所大學與這兩家晶片巨擘合辦的半導體科系，在今年大學修學能力試驗的平均錄取分數為96.2分，高於首爾大學自然科學學院的95.8分。

這種大學與企業合辦科系的模式始於2003年，依產業需求編排課程，且提供全額學費補助和保證就業，隨著人工智慧（AI）伺服器的高頻寬記憶體（HBM）需求激增，帶動三星和SK海力士獲利創新高，這些科系的吸引力已愈來愈強。

SK海力士已和漢陽大學、高麗大學以及西江大學合作，三星則與成均館大學和延世大學合作。其中，漢陽大學的半導體系的錄取分數最高，為98分，高於道立大學醫學院的平均97.2分。其次依序是高麗大學的97分、成均館大學的96分，以及西江和延世大學的95分。

但這些科系的錄取分數仍低於頂尖大學的醫學院。首爾和周邊的仁川和京畿道醫學院平均分數接近99分，而首爾大學一些最搶手的工程科系的錄取分數，仍可能高於半導體科系。

三星和SK海力士為了在學生畢業前確保工程人才，創辦半導體科系，如今終於在申請人數看到成效。

SK海力士 南韓 首爾

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