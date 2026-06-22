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美科技巨頭大蓋資料中心…AI 基建熱 引爆「三缺」

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
美國科技巨頭掀起的人工智慧（AI）熱潮，正造成晶片供應緊俏，也面臨建材供應短缺，現在遭遇的下個短缺瓶頸是興建與維護資料中心的技術人員。示意圖。圖／AI生成，非新聞當事人、非新聞現場
美國科技巨頭掀起的人工智慧（AI）熱潮，正造成晶片供應緊俏，也面臨建材供應短缺，現在遭遇的下個短缺瓶頸是興建與維護資料中心的技術人員。示意圖。圖／AI生成，非新聞當事人、非新聞現場

美國科技巨頭掀起的人工智慧（AI）熱潮，正造成晶片供應緊俏，也面臨建材供應短缺，現在遭遇的下個短缺瓶頸是興建與維護資料中心的技術人員。

英國金融時報（FT）指出，興建並營運資料中心需要大量原料，最受矚目的供不應求零組件當屬晶片，因為在科技巨擘爭搶晶片供應之際，個人電腦和其他消費電子產品價格也在上漲，等待出貨時間也持續拉長。

現在，今年計劃共投入7,250億美元打造AI基礎建設的美國科技巨頭，已開始意識到，資料中心的建造和維護，也需要大量具備體力與專業工藝技能的人力。

臉書（Facebook）母公司Meta本月已成立「美國勞動力學院」，專門培訓水、電、營建等技術勞工，Google也正積極推動類似的人力培養計畫。

Meta培訓技工一開始的薪資，可能會低於該公司全體員工的平均64萬美元年薪（包含股票獎酬與福利），但因這類人力短缺，這些技工之後的待遇成長速度反而可望超越許多資深同業。

美國建商與承包商協會（ABC）估算，目前該產業技術工人約短缺35萬人。

負責提供營建技職教育課程與相關認證的全國建築教育及研究中心（NCCER）也預測，隨著現有技工陸續退休，到2030年時，相關的人力缺口將超過100萬人。

美國勞工統計局（BLS）的估計也顯示，到2034年時，電工需求將增加近10%，增幅超過律師同期需求預估成長率的兩倍。BLS預測美國未來成長最快的兩種職業，都屬於需要實際動手操作的工作：風力發電機技術員、太陽能板安裝人員。

目前已出現一些正面趨勢，首先是這類職業的傳統汙名日漸淡化，同時大學學歷日益貶值。NCCER指出，大學畢業生正開始轉往揹著「工具帶」的職業，參加學徒傳承，強化自己的學位價值。

不過，由於科技業擁有雄厚財力，其他產業的水、電、營建技術勞工可能會逐漸被科技業吸走，面臨更嚴重的相關人力短缺困境。

Meta 人工智慧 Google

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